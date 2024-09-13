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В Крыму проверили качество урожая пшеницы
В Крыму проверили качество урожая пшеницы - РИА Новости Крым, 13.09.2024
В Крыму проверили качество урожая пшеницы
Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей, урожай прошел проверку на соответствие стандартам ГОСТа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T14:47
2024-09-13T14:47
2024-09-13T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей, урожай прошел проверку на соответствие стандартам ГОСТа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Андрей Рюмшин.В этом году на территории России и Республики Крым проводится государственный мониторинг зерна пшеницы, работа стартовала в июне. По словам технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирины Годыло, это необходимо для контроля потребительских качеств зерна, всего их 19. Также зерно проверили на вредные примеси, зараженность и засоренность.Остальные 32% - пшеница пятого класса, которая идет на переработку и корм скоту, добавила спикер."По сравнению с прошлым годом можно сказать, что в этом году зерно отличается высокой натурой – показатель натурности у нас составил 800-840 граммов на литр, и высокой стекловидностью – в пределах 50-75%", - отметила Годыло.Проверяется не только зерно, но и качество семенного материала, добавила заместитель технического директора Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Труфанова. По ее словам, в этом году специалисты обследовали семена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.По словам Рюмшина, сегодня идет большое развитие системы проверки качества зерна, много средств вкладывается в материально-техническую базу Симферополя, Запорожья, Херсона, Мелитополя и Бердянска. Поэтому в Крыму стабильность показателей всегда будет на высоте."Мы зависели от Новороссийска, Краснодара и Темрюка, мы вывозили туда зерно для определения декларации или на экспорт. Сегодня приобретено оборудование, которое позволит Крыму и новым регионам самостоятельно определять показатели, которые интересуют наших сельхозников. Это облегчит и финансовую тягость производителей, и увеличит оперативность. Будем делать все, чтобы наша помощь была доступна и своевременна", - заключил Рюмшин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - АксеновПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника
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крым, зерно, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, гост, урожай в крыму, урожай, новости крыма
В Крыму проверили качество урожая пшеницы
Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей
14:47 13.09.2024 (обновлено: 14:48 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей, урожай прошел проверку на соответствие стандартам ГОСТа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Андрей Рюмшин.
"Сегодня мы имеем 70% продовольственной пшеницы, это очень важно, мы полностью обеспечены в Крыму хорошим качественным зерном. Сегодня оно доступно, его не нужно завозить с других территорий", - сказал Рюмшин.
В этом году на территории России и Республики Крым проводится государственный мониторинг зерна пшеницы, работа стартовала в июне. По словам технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирины Годыло, это необходимо для контроля потребительских качеств зерна, всего их 19. Также зерно проверили на вредные примеси, зараженность и засоренность.
"Убрано пшеницы 977 тысяч тонн, мы промониторили уже 820 тысяч тонн, это составляет 92% от той пшеницы, которая должна пройти проверку. Несмотря на погодные условия, у нас уже 68% пшеница третьего и четвертого класса – это продовольственная, которая идет на мукомольные нужды", - рассказала Годыло.
Остальные 32% - пшеница пятого класса, которая идет на переработку и корм скоту, добавила спикер.
"По сравнению с прошлым годом можно сказать, что в этом году зерно отличается высокой натурой – показатель натурности у нас составил 800-840 граммов на литр, и высокой стекловидностью – в пределах 50-75%", - отметила Годыло.
Проверяется не только зерно, но и качество семенного материала, добавила заместитель технического директора Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Труфанова. По ее словам, в этом году специалисты обследовали семена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.
"На сегодняшний день проверено 5200 тонн по трем регионам. Если сравнивать по регионам, то больший объем образцов поступил из Запорожской области – более 2600 тонн, второй – Крым – 2100 тонн и 190 тонн – из Херсонской области. В общем по показателям качества семенной материал соответствует ГОСТу", - отметила Труфанова.
По словам Рюмшина, сегодня идет большое развитие системы проверки качества зерна, много средств вкладывается в материально-техническую базу Симферополя, Запорожья, Херсона, Мелитополя и Бердянска. Поэтому в Крыму стабильность показателей всегда будет на высоте.
"Мы зависели от Новороссийска, Краснодара и Темрюка, мы вывозили туда зерно для определения декларации или на экспорт. Сегодня приобретено оборудование, которое позволит Крыму и новым регионам самостоятельно определять показатели, которые интересуют наших сельхозников. Это облегчит и финансовую тягость производителей, и увеличит оперативность. Будем делать все, чтобы наша помощь была доступна и своевременна", - заключил Рюмшин.
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