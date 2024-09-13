https://crimea.ria.ru/20240913/v-krymu-proverili-kachestvo-urozhaya-pshenitsy-1140323927.html

В Крыму проверили качество урожая пшеницы

В Крыму проверили качество урожая пшеницы - РИА Новости Крым, 13.09.2024

В Крыму проверили качество урожая пшеницы

Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей, урожай прошел проверку на соответствие стандартам ГОСТа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T14:47

2024-09-13T14:47

2024-09-13T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Крым на 70% обеспечен качественной продовольственной пшеницей, урожай прошел проверку на соответствие стандартам ГОСТа. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Андрей Рюмшин.В этом году на территории России и Республики Крым проводится государственный мониторинг зерна пшеницы, работа стартовала в июне. По словам технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирины Годыло, это необходимо для контроля потребительских качеств зерна, всего их 19. Также зерно проверили на вредные примеси, зараженность и засоренность.Остальные 32% - пшеница пятого класса, которая идет на переработку и корм скоту, добавила спикер."По сравнению с прошлым годом можно сказать, что в этом году зерно отличается высокой натурой – показатель натурности у нас составил 800-840 граммов на литр, и высокой стекловидностью – в пределах 50-75%", - отметила Годыло.Проверяется не только зерно, но и качество семенного материала, добавила заместитель технического директора Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна" Ирина Труфанова. По ее словам, в этом году специалисты обследовали семена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.По словам Рюмшина, сегодня идет большое развитие системы проверки качества зерна, много средств вкладывается в материально-техническую базу Симферополя, Запорожья, Херсона, Мелитополя и Бердянска. Поэтому в Крыму стабильность показателей всегда будет на высоте."Мы зависели от Новороссийска, Краснодара и Темрюка, мы вывозили туда зерно для определения декларации или на экспорт. Сегодня приобретено оборудование, которое позволит Крыму и новым регионам самостоятельно определять показатели, которые интересуют наших сельхозников. Это облегчит и финансовую тягость производителей, и увеличит оперативность. Будем делать все, чтобы наша помощь была доступна и своевременна", - заключил Рюмшин.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ученые обеспечивают продовольственную безопасность Крыма В Крыму собрали 1,5 млн тонн зерна - АксеновПодорожает ли растительное масло: в Крыму снизился урожай подсолнечника

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