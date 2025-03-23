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ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T14:05
2025-03-23T14:05
новости
александр хинштейн
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
курская область
николай волобуев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.По данным Хиншетна, жизни главы района ничего не угрожает."С акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался", - добавил Хинштейн.Врио губернатора пожелал скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, александр хинштейн, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, курская область, николай волобуев
ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области Николая Волобуева - Хинштейн

14:05 23.03.2025
 
© Александр ХинштейнНацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
© Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения", - написал он в Telegram-канале.
По данным Хиншетна, жизни главы района ничего не угрожает.
© Александр ХинштейнНиколай Волобуев
Николай Волобуев
1 из 3
Николай Волобуев
© Александр Хинштейн
© Александр ХинштейнНацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
2 из 3
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
© Александр Хинштейн
© Александр ХинштейнНацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
3 из 3
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
© Александр Хинштейн
1 из 3
Николай Волобуев
© Александр Хинштейн
2 из 3
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
© Александр Хинштейн
3 из 3
Нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб
© Александр Хинштейн
"С акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался", - добавил Хинштейн.
Врио губернатора пожелал скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.
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НовостиАлександр ХинштейнОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияКурская областьНиколай Волобуев
 
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