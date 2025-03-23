СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.По данным Хиншетна, жизни главы района ничего не угрожает."С акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался", - добавил Хинштейн.Врио губернатора пожелал скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинские нацисты ударили по машине главы Беловского района, который развозил хлеб. Николай Волобуев регулярно находится в районе, навещает жителей и помогает им. В момент атаки приехал передать хлеб оставшимся там людям. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил серьезные повреждения", - написал он в Telegram-канале.
По данным Хиншетна, жизни главы района ничего не угрожает.
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