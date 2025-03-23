https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-mashine-glavy-belovskogo-rayona-v-kurskoy-oblasti-1145162446.html

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T14:05

2025-03-23T14:05

2025-03-23T14:05

новости

александр хинштейн

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

курская область

николай волобуев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145162803_0:418:790:862_1920x0_80_0_0_5f0dea691d19401ee6372090768d4418.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области, который развозил хлеб, его жизни ничего не угрожает, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.По данным Хиншетна, жизни главы района ничего не угрожает."С акубаротрамвой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался", - добавил Хинштейн.Врио губернатора пожелал скорейшего выздоровления и сил, а также отметил, что несмотря на травму, глава района уже завтра обещает выйти на работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250323/vsu-udarili-po-mashine-v-zaporozhskoy-oblasti-pogibla-feldsher-skoroy-1145160619.html

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр хинштейн, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, курская область, николай волобуев