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В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу
В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу
С 20 марта в Балаклаве на все лето перекроют улицу Калича из-за строительства коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T15:49
2025-03-19T15:49
2025-03-19T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С 20 марта в Балаклаве на все лето перекроют улицу Калича из-за строительства коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустят шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменят схему движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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балаклава, севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, транспорт, логистика, общество, городская среда, канализационный коллектор
В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу
В Балаклаве с 20 марта и до конца лета перекроют движение по улице Калича