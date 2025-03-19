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В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу

В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 19.03.2025

В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу

С 20 марта в Балаклаве на все лето перекроют улицу Калича из-за строительства коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T15:49

2025-03-19T15:49

2025-03-19T15:49

балаклава

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правительство севастополя

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логистика

общество

городская среда

канализационный коллектор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С 20 марта в Балаклаве на все лето перекроют улицу Калича из-за строительства коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Дорога будет перекрыта до конца августа. Для минимизации неудобств с апреля в городе запустят шаттл от Золотой Балки до площади 1 Мая и изменят схему движения 27 маршрута общественного транспорта, который будет заходить на перехватывающую парковку на улице Строителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

балаклава

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, транспорт, логистика, общество, городская среда, канализационный коллектор