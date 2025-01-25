https://crimea.ria.ru/20250125/v-kerchi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-iz-za-zameny-kollektora-1143660398.html

В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора

В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора - РИА Новости Крым, 25.01.2025

В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора

В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T20:37

2025-01-25T20:37

2025-01-25T20:24

крым

керчь

вода крыма

канализационный коллектор

очистные сооружения

жкх

жкх крыма и севастополя

общество

транспорт

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/16/1122731147_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f44eca1ab928415951b4392ccc03ef5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма".По данным предприятия, работы начнутся в понедельник, 27 января. Ограничения на проезд будут введены с 8 утра.В планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала. На этой неделе в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллекторЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту

https://crimea.ria.ru/20240806/prokuratura-nazvala-prichinu-avarii-na-kollektore-v-bolshoy-yalte-1139380802.html

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, вода крыма, канализационный коллектор, очистные сооружения, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, транспорт, логистика, новости крыма