Рейтинг@Mail.ru
В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250125/v-kerchi-menyaetsya-skhema-dvizheniya-iz-za-zameny-kollektora-1143660398.html
В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора - РИА Новости Крым, 25.01.2025
В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма". РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T20:37
2025-01-25T20:24
крым
керчь
вода крыма
канализационный коллектор
очистные сооружения
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/16/1122731147_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f44eca1ab928415951b4392ccc03ef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма".По данным предприятия, работы начнутся в понедельник, 27 января. Ограничения на проезд будут введены с 8 утра.В планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала. На этой неделе в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллекторЧастые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаИзбежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
https://crimea.ria.ru/20240806/prokuratura-nazvala-prichinu-avarii-na-kollektore-v-bolshoy-yalte-1139380802.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/16/1122731147_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5af14f2683332e5302bad117326cbf1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, вода крыма, канализационный коллектор, очистные сооружения, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, транспорт, логистика, новости крыма
В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора

В Керчи с 27 января меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ на коллекторе

20:37 25.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоллектор. Архивное фото
Коллектор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
По данным предприятия, работы начнутся в понедельник, 27 января. Ограничения на проезд будут введены с 8 утра.
"В связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора по улице Чкалова с 08:00 27 января движение транспорта будет осуществляться через ул. Пушкина по новой схеме", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Схема объезда по улице Пушкина в Керчи из-за работ по замене коллектора
Схема объезда по улице Пушкина в Керчи из-за работ по замене коллектора
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Схема объезда по улице Пушкина в Керчи из-за работ по замене коллектора
В планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.
На этой неделе в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".
В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
Коллектор в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
6 августа 2024, 08:57
Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
 
КрымКерчьВода КрымаКанализационный коллекторОчистные сооруженияЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбществоТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:37В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
20:14Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
19:58Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
19:31"Свадебный бум" – в Симферополе за день поженились 35 пар
19:12В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
18:54В Симферополе загорелась машина
18:27Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
18:10Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
17:56В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
17:40Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
17:16Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
17:06Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь
16:34В Харькове прогремели мощные взрывы
16:18Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
16:04Зеленский сделал заявление по поводу военной помощи Украине от США
15:39На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
15:22ВСУ потеряли 360 боевиков в Курской области за сутки
15:08Три мирных жителя погибли при обстреле Алешек в Херсонской области
14:58Боевик ВСУ арестован за убийства и изнасилования женщин в Курской области
14:39"Люди относятся с пониманием": как проходили учения "Барс-Крым"
Лента новостейМолния