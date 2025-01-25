В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
В Керчи с 27 января меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ на коллекторе
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоллектор. Архивное фото
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Керчи со следующей недели меняется схема движения транспорта из-за аварийных работ по замене канализационного коллектора. Об этом предупредили в "Воде Крыма".
По данным предприятия, работы начнутся в понедельник, 27 января. Ограничения на проезд будут введены с 8 утра.
"В связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора по улице Чкалова с 08:00 27 января движение транспорта будет осуществляться через ул. Пушкина по новой схеме", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Схема объезда по улице Пушкина в Керчи из-за работ по замене коллектора
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
Схема объезда по улице Пушкина в Керчи из-за работ по замене коллектора
В планах коммунальщиков заменить 2,4 километра старого трубопровода на трубу из высокопрочного материала.
На этой неделе в Саках завершили строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий обработки. Производительность очистных сооружений составляет 15 тысяч кубометров в сутки. Общая площадь участка водосбросного коллектора – почти 24,5 тысячи "квадратов".
В Крыму до 2025 года реализовали 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений, сообщал ранее председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
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