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Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты
Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты
Жители Севастополя, пострадавшие от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов, получат дополнительные единовременные выплаты. На это выделят почти... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T16:44
2024-10-25T16:44
севастополь
ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года
правительство севастополя
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Жители Севастополя, пострадавшие от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов, получат дополнительные единовременные выплаты. На это выделят почти 19 миллионов рублей. Соответствующее решение принято на заседании правительства города в пятницу."Постановлением правительства с 3 октября единовременные выплаты были увеличены в полтора раза, в связи с чем возникла дополнительная потребность в сумме 18,8 млн рублей", - сообщила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Оксана Нагибина.По ее словам, всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейПри массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
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севастополь, ракетная атака на севастополь atacms 2 августа 2024 года, правительство севастополя, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, общество, новости крыма
Пострадавшие от обстрелов севастопольцы получат дополнительные выплаты

Пострадавшие от обстрелов ВСУ жители Севастополя получат дополнительные выплаты – власти

16:44 25.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. Жители Севастополя, пострадавшие от чрезвычайной ситуации вследствие украинских обстрелов, получат дополнительные единовременные выплаты. На это выделят почти 19 миллионов рублей. Соответствующее решение принято на заседании правительства города в пятницу.
"Постановлением правительства с 3 октября единовременные выплаты были увеличены в полтора раза, в связи с чем возникла дополнительная потребность в сумме 18,8 млн рублей", - сообщила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Оксана Нагибина.
По ее словам, всего из резервного фонда города на оказание единовременных денежных выплат было выделено более 30 миллионов рублей.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал инициативу.
Размер единовременной материальной помощи жителям Севастополя с 3 октября составляет 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей.
Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.
1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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