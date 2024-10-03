Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241003/postradavshim-ot-chs-v-sevastopole-uvelichili-vyplaty-1140834261.html
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:33
2024-10-03T19:33
севастополь
михаил развожаев
правительство севастополя
пособия и выплаты
выплаты и компенсации
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_a81753662acb5147f5654b4fb8f431e9.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.Губернатор уточнил, что в соответствии с постановлением правительства России, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля."Никаких заявлений подавать не нужно, доплаты пострадавшим придут на те же расчетные счета, куда поступали первоначальные выплаты", - обратил внимание Михаил Развожаев.1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9407b1b9fda17ccc89f3c52de23289f5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, пособия и выплаты, выплаты и компенсации, общество, крым, новости крыма
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты

Выплаты пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили в 1,5 раза

19:33 03.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
Билеты Банка России номиналом 5000 рублей. - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.
"Размер единовременной матпомощи теперь будет составлять 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.
Губернатор уточнил, что в соответствии с постановлением правительства России, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.
"Никаких заявлений подавать не нужно, доплаты пострадавшим придут на те же расчетные счета, куда поступали первоначальные выплаты", - обратил внимание Михаил Развожаев.
1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУ
Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
 
СевастопольМихаил РазвожаевПравительство СевастополяПособия и выплатыВыплаты и компенсацииОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11В Симферополе троллейбус смял две легковушки – ранен пассажир
20:05Когда в Севастополе снимут особый противопожарный режим
19:46В Крыму 19-летний водитель легковушки врезался в рейсовый автобус
19:33Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
19:21Пункт назначения в реальности: на трассе столкнулись фуры с бревнами
19:12Путин пообещал привести в порядок библиотеки в Новороссии и Донбассе
18:56Что взорвалось возле Курской АЭС
18:45Наиболее крупный взрыв c 2017 года произошел на Солнце - чего ждать
18:36В Севастополе простились с защитником Курской области Калашниковым
18:21Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру четверга
18:17Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ
18:01В Екатеринбурге сгорела исправительная колония
17:54Что происходит на Курской АЭС - заявление станции
17:47Путин обозначил задачи образования в России
17:32"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
17:12Армия России освободила Угледар
17:05Фотовыставка "Два года вместе с Россией" открылась на медиафоруме в Крыму
16:54Почти 2 тысячи мирных жителей Ливана погибли от ударов Израиля
16:41Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы
16:2711-летний мальчик спас утопающего пенсионера в Феодосии
Лента новостейМолния