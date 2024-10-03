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Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты

Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты

В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T19:33

2024-10-03T19:33

2024-10-03T19:33

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.Губернатор уточнил, что в соответствии с постановлением правительства России, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля."Никаких заявлений подавать не нужно, доплаты пострадавшим придут на те же расчетные счета, куда поступали первоначальные выплаты", - обратил внимание Михаил Развожаев.1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, пособия и выплаты, выплаты и компенсации, общество, крым, новости крыма