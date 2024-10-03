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Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T19:33
2024-10-03T19:33
2024-10-03T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.Губернатор уточнил, что в соответствии с постановлением правительства России, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля."Никаких заявлений подавать не нужно, доплаты пострадавшим придут на те же расчетные счета, куда поступали первоначальные выплаты", - обратил внимание Михаил Развожаев.1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Назван размер выплат погибшим и пострадавшим в Севастополе при атаке ВСУПострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублейВ Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
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севастополь, михаил развожаев, правительство севастополя, пособия и выплаты, выплаты и компенсации, общество, крым, новости крыма
Пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили выплаты
Выплаты пострадавшим от ЧС в Севастополе увеличили в 1,5 раза
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в полтора раза увеличили пострадавшим от ЧС природного и техногенного характера. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.
"Размер единовременной матпомощи теперь будет составлять 15 тысяч рублей. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости: при частичной утрате – 75 тысяч рублей, при полной — 150 тысяч. Единовременное пособие в связи с гибелью (смертью) члена семьи — 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью: тяжкого вреда или вреда средней тяжести составит 600 тысяч рублей, легкого вреда — 300 тысяч.
Губернатор уточнил, что в соответствии с постановлением правительства России, изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля.
"Никаких заявлений подавать не нужно, доплаты пострадавшим придут на те же расчетные счета, куда поступали первоначальные выплаты", - обратил внимание Михаил Развожаев.
1 октября на заседании правительства Севастополя было принято постановление
о выплате более 287 тысяч рублей 14 местным жителям, имущество которых пострадало во время атак украинских боевиков.
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