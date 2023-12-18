https://crimea.ria.ru/20231218/v-gosdume-predlozhili-sozdat-bolshuyu-programmu-beregoukrepleniya-v-krymu-1133631513.html

В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму

В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму

Обрушившийся на Крым в конце ноября сильнейший шторм обострил необходимость формирования большой федеральной программы реконструкции и строительства... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T18:38

2023-12-18T18:38

2023-12-18T18:38

татьяна лобач

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

крым

государственная дума рф

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обрушившийся на Крым в конце ноября сильнейший шторм обострил необходимость формирования большой федеральной программы реконструкции и строительства берегоукрепительных сооружений в Крыму, в том числе набережных и причалов. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, программа также должна включать в себя в том числе строительство небольших марин с целью развития яхтенного туризма на полуострове.Депутат также добавила, что профильный комитет намерен обратиться в правительство с просьбой выплатить дополнительные средства на субсидирование туристического бизнеса для выплаты минимальных зарплат сотрудникам отрасли и сохранения рабочих мест.Шторм в КрымуСильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.Подсчет убытков продолжается.Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаюШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна лобач, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, государственная дума рф, новости, новости крыма