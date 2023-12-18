https://crimea.ria.ru/20231218/v-gosdume-predlozhili-sozdat-bolshuyu-programmu-beregoukrepleniya-v-krymu-1133631513.html
В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму
В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму - РИА Новости Крым, 18.12.2023
В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму
Обрушившийся на Крым в конце ноября сильнейший шторм обострил необходимость формирования большой федеральной программы реконструкции и строительства... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T18:38
2023-12-18T18:38
2023-12-18T18:38
татьяна лобач
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
крым
государственная дума рф
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обрушившийся на Крым в конце ноября сильнейший шторм обострил необходимость формирования большой федеральной программы реконструкции и строительства берегоукрепительных сооружений в Крыму, в том числе набережных и причалов. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По ее словам, программа также должна включать в себя в том числе строительство небольших марин с целью развития яхтенного туризма на полуострове.Депутат также добавила, что профильный комитет намерен обратиться в правительство с просьбой выплатить дополнительные средства на субсидирование туристического бизнеса для выплаты минимальных зарплат сотрудникам отрасли и сохранения рабочих мест.Шторм в КрымуСильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.Подсчет убытков продолжается.Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей за утраченное жилье.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосия после шторма - участки набережных закрыты, ущерб еще считаюШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в ЕвпаторииНа какие средства Крым восстановят после шторма – ответ властей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна лобач, ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, крым, государственная дума рф, новости, новости крыма
В Госдуме предложили создать большую программу берегоукрепления в Крыму
В Думе предложили создать программу реконструкции берегоукрепительных сооружений в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обрушившийся на Крым в конце ноября сильнейший шторм обострил необходимость формирования большой федеральной программы реконструкции и строительства берегоукрепительных сооружений в Крыму, в том числе набережных и причалов. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Назрел вопрос о создании целой программы реконструкции и строительства новых берегоукрепительных сооружений. То, что там строилось – это постройки 60-70-х годов, эти сооружения морально устарели, и сейчас их разрушило море. Надо думать, как нам заново обустраивать наши набережные, причалы. Регион самостоятельно с такой задачей не справится, надо говорить о разработке большой комплексной программы", - сказала Лобач.
По ее словам, программа также должна включать в себя в том числе строительство небольших марин с целью развития яхтенного туризма на полуострове.
Депутат также добавила, что профильный комитет намерен обратиться в правительство с просьбой выплатить дополнительные средства на субсидирование туристического бизнеса для выплаты минимальных зарплат сотрудникам отрасли и сохранения рабочих мест.
Шторм в Крыму
Сильнейший за всю историю метеонаблюдений в Крыму шторм обрушился на полуостров в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал несколько сот крыш, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Один человек погиб, десять пострадали. Из подтопленных домов людей эвакуировали. В ночь на 29 ноября на полуостров вновь обрушился сильный ветер с дождем, что привело к новым авариям на энергосетях, подтоплениям и разрушениям. В 18 муниципалитетах полуострова введен режим ЧС.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в начале декабря сообщал
, что предварительная сумма ущерба, нанесенного регионам республики в результате разгула стихии, составляет почти 40 млрд рублей.
Подсчет убытков продолжается.
Пострадавшие от стихии в Крыму получат компенсацию от 100 тысяч рублей
за утраченное жилье.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что к восстановлению разрушенных и поврежденных штормом набережных и берегоукрепительных сооружений в Крыму нужно приступить уже в январе следующего года, чтобы успеть провести работы до начала курортного сезона.
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