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В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области
В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025
В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области
Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T15:01
2025-03-23T15:01
новости
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
скорая помощь
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Дочь погибшей была за рулем авто. Она получила серьезные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ.В воскресенье, 23 марта, погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области
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новости, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области

В Белгородской области ВСУ ударили дроном по гражданскому авто – погибла женщина

15:01 23.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Случилось самое страшное – от полученных ранений мать погибла на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вся область скорбит вместе с вами", – сказано в сообщении.

Дочь погибшей была за рулем авто. Она получила серьезные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ.
В воскресенье, 23 марта, погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.
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