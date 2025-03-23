https://crimea.ria.ru/20250323/v-mashine-byli-mat-i-doch-dron-vsu-udaril-po-avto-v-belgorodskoy-oblasti-1145164420.html

В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области

В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области - РИА Новости Крым, 23.03.2025

В машине были мать и дочь: дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь. Об этом... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T15:01

2025-03-23T15:01

2025-03-23T15:01

новости

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

скорая помощь

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Дрон ВСУ ударил по гражданскому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. В машине находились мать и дочь. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.Дочь погибшей была за рулем авто. Она получила серьезные ранения. Пострадавшую с травматической ампутацией ноги доставили в Грайворонскую ЦРБ.В воскресенье, 23 марта, погибла фельдшер бригады скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области от целенаправленного удара дроном ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собиравший металлолом мужчина погиб от взрыва мины в Курской областиИз-за атаки ВСУ в Ростовской области загорелась машина - погиб человекВСУ ударили по машине главы Беловского района в Курской области

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, скорая помощь, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)