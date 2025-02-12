https://crimea.ria.ru/20250212/mozhno-li-est-chernomorskuyu-rybu-posle-razliva-mazuta-1144113926.html

Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазута

Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазута - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазута

Черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Об этом... РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T10:45

2025-02-12T10:45

2025-02-12T10:45

разлив мазута

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Черноморская рыба безопасна для употребления в пищу, случаев гибели рыбы и морских животных после разлива мазута в Керченском проливе не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.На сегодняшний день специалисты агентства завершили обработку данных для предварительной оценки последствий разлива мазута. Исследовано около ста проб зообентоса (организмов, обитающих в грунте морского дна), зоо- и фитопланктона. Обработано 124 пробы нефтепродуктов, 14 проб рыбы и аквакультуры.Росрыболовство также планирует провести дополнительные исследования в Черном и Азовском морях для изучения влияния разлива мазута на состояние рыбы и других водных биоресурсов."Идет подготовка к весенней экспедиции, в ходе которой будут отобраны пробы воды и водных биоресурсов. Это позволит уточнить полученные ранее данные и оценить состояние экосистемы", - говорится в сообщении.Кроме того, планируются дополнительные экспедиционные работы, в том числе на научно-исследовательском судне "Олег Бетин", чтобы в полном объеме оценить влияние загрязнения на водные биоресурсы и среду их обитания.Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет, сообщал на прошлой неделе вице-премьер Виталий Савельев.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж танкера "Волгонефть 239": впереди предстоит сложный этапАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Число пострадавших от мазута птиц в Крыму резко уменьшилось – Зубков

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, рыба, рыболовство, росрыболовство, новости, экология