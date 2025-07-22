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В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы
В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы
В поселке Орджоникидзе под Феодосией трое приезжих молодых людей осквернили мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Свои... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T09:57
2025-07-22T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией трое приезжих молодых людей осквернили мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Свои действия молодые люди снимали на мобильный телефон, чтобы привлечь внимание подписчиков, сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, молодые люди познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях. Так они рассчитывали стать популярными и увеличить количество подписчиков. Однако ролик быстро вычислили правоохранители.Нарушителями оказались жители Москвы, 18 и 19-лет, а также 17-летний житель Подольска, которые прибыли в Крым на отдых. От них поступили признательные показания. Ход проверки обстоятельств осквернения Обелиска Славы находится на контроле республиканской прокуратуры.Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверкаВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, дети, правонарушения, осквернение памятников советским воинам
В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы
МВД: трое молодых людей осквернили Обелиск Славы в Феодосии ради хайпа в соцсетях
09:57 22.07.2025 (обновлено: 09:58 22.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией трое приезжих молодых людей осквернили мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Свои действия молодые люди снимали на мобильный телефон, чтобы привлечь внимание подписчиков, сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, молодые люди познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях. Так они рассчитывали стать популярными и увеличить количество подписчиков. Однако ролик быстро вычислили правоохранители.
"В сети интернет была обнаружена публикация, на которой в поселке Орджоникидзе молодой человек забрался на вершину мемориала, посвященному памяти солдат, погибших в Великой Отечественной войне, а двое его приятелей снимали происходящие действия на камеру мобильного телефона", – сказано в сообщении.
Нарушителями оказались жители Москвы, 18 и 19-лет, а также 17-летний житель Подольска, которые прибыли в Крым на отдых. От них поступили признательные показания. Ход проверки обстоятельств осквернения Обелиска Славы находится на контроле республиканской прокуратуры.
"В настоящее время сотрудниками полиции установлены молодые люди, причастные к указанному происшествию. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", – сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
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