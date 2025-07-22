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В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы

В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В Феодосии трое молодых туристов осквернили Обелиск Славы

В поселке Орджоникидзе под Феодосией трое приезжих молодых людей осквернили мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Свои... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T09:57

2025-07-22T09:57

2025-07-22T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В поселке Орджоникидзе под Феодосией трое приезжих молодых людей осквернили мемориал, посвященный солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Свои действия молодые люди снимали на мобильный телефон, чтобы привлечь внимание подписчиков, сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, молодые люди познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник, снять видеоролик и опубликовать в социальных сетях. Так они рассчитывали стать популярными и увеличить количество подписчиков. Однако ролик быстро вычислили правоохранители.Нарушителями оказались жители Москвы, 18 и 19-лет, а также 17-летний житель Подольска, которые прибыли в Крым на отдых. От них поступили признательные показания. Ход проверки обстоятельств осквернения Обелиска Славы находится на контроле республиканской прокуратуры.Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков разрушили более 20 надгробий на КубаниВ Крыму подростки разгромили надгробие – проводится проверкаВандалы осквернили памятник антифашистам в Болгарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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