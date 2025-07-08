https://crimea.ria.ru/20250708/chislo-sovershennykh-migrantami-tyazhkikh-prestupleniy-v-rossii-vyroslo-na-57-1147805739.html
Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57% - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
За пять месяцев текущего года число совершенных мигрантами особо тяжких преступлений выросло на 57%. Об этом шла речь на оперативном совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T16:32
2025-07-08T16:32
2025-07-08T16:36
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
мигранты
миграционная политика
уголовный кодекс
преступность
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года число совершенных мигрантами особо тяжких преступлений выросло на 57%. Об этом шла речь на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений в сфере миграции под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Кроме того, на 22% увеличилось количество половых посягательств со стороны мигрантов. Всего в текущем году уголовный закон Российской Федерации нарушили почти 12,5 тысяч иностранцев.В то же время за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд органами СК России в отношении мигрантов.Бастрыкин подчеркнул, что "антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал". Глава СК констатировал, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения.Подводя итоги совещания, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, мигранты, миграционная политика, уголовный кодекс, преступность, новости, россия
Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
Число тяжких преступлений с участием мигрантов возросло на 57% в этом году – Бастрыкин
16:32 08.07.2025 (обновлено: 16:36 08.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года число совершенных мигрантами особо тяжких преступлений выросло на 57%. Об этом шла речь на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений в сфере миграции под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
"За пять месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% и составило 18 873 деяния… Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих – с 3 878 до 6 000", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, на 22% увеличилось количество половых посягательств со стороны мигрантов. Всего в текущем году уголовный закон Российской Федерации нарушили почти 12,5 тысяч иностранцев.
В то же время за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд органами СК России в отношении мигрантов.
Также на 21% возросло количество возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. В частности, в суд направили 97 уголовных дел, фигурантами которых стали сотрудники органов внутренних дел. К уголовной ответственности привлечены 120 человек, среди которых 81 обвиняемый – это сотрудник миграционных подразделений ОВД.
Бастрыкин подчеркнул, что "антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал". Глава СК констатировал, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения.
Подводя итоги совещания, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.
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