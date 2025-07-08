https://crimea.ria.ru/20250708/chislo-sovershennykh-migrantami-tyazhkikh-prestupleniy-v-rossii-vyroslo-na-57-1147805739.html

Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57% - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%

За пять месяцев текущего года число совершенных мигрантами особо тяжких преступлений выросло на 57%. Об этом шла речь на оперативном совещании по вопросам... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T16:32

2025-07-08T16:32

2025-07-08T16:36

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

мигранты

миграционная политика

уголовный кодекс

преступность

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. За пять месяцев текущего года число совершенных мигрантами особо тяжких преступлений выросло на 57%. Об этом шла речь на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений в сфере миграции под руководством председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Кроме того, на 22% увеличилось количество половых посягательств со стороны мигрантов. Всего в текущем году уголовный закон Российской Федерации нарушили почти 12,5 тысяч иностранцев.В то же время за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел, направленных в суд органами СК России в отношении мигрантов.Бастрыкин подчеркнул, что "антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал". Глава СК констатировал, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения.Подводя итоги совещания, глава ведомства назначил ряд служебных проверок.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России В Севастополе раскрыли незаконную схему учета мигрантов Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, мигранты, миграционная политика, уголовный кодекс, преступность, новости, россия