https://crimea.ria.ru/20250702/aksenov-migratsionnaya-politika--vopros-natsionalnoy-bezopasnosti-1147651828.html

В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T17:27

2025-07-02T17:27

2025-07-02T17:34

сергей аксенов

миграционная политика

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новости крыма

мигранты

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трудовые мигранты

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крыма. В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов."Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы", - подчеркнул Сергей Аксенов. По его мнению, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, миграционная политика, крым, новости крыма, мигранты, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, закон и право, государственная дума рф