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В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T17:27
2025-07-02T17:27
2025-07-02T17:34
сергей аксенов
миграционная политика
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крыма. В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов."Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы", - подчеркнул Сергей Аксенов. По его мнению, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, миграционная политика, крым, новости крыма, мигранты, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, закон и право, государственная дума рф
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
17:27 02.07.2025 (обновлено: 17:34 02.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крыма. В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов.
"Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы", - подчеркнул Сергей Аксенов.
По его мнению, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.
"Миграционная политика – вопрос национальной безопасности, в данной сфере необходимы жесткие и системные меры. Это очевидно, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в нашей стране", - написал он в своем ТГ-канале.
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