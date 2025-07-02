Рейтинг@Mail.ru
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/aksenov-migratsionnaya-politika--vopros-natsionalnoy-bezopasnosti-1147651828.html
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T17:27
2025-07-02T17:34
сергей аксенов
миграционная политика
крым
новости крыма
мигранты
нелегальные мигранты
трудовые мигранты
закон и право
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599973_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce858df7a5637438648ccc2cc3652118.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крыма. В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов."Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы", - подчеркнул Сергей Аксенов. По его мнению, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144599973_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_dae38413819ce3509ef70cfe12546ded.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, миграционная политика, крым, новости крыма, мигранты, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, закон и право, государственная дума рф
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

17:27 02.07.2025 (обновлено: 17:34 02.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крыма. В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По информации Сергея Аксенова, в Госдуму направлены предложения по внесению изменений в один из законопроектов.
"Это запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Убежден, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы", - подчеркнул Сергей Аксенов.
По его мнению, ужесточение миграционной политики – это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а вопрос национальной безопасности.

"Миграционная политика – вопрос национальной безопасности, в данной сфере необходимы жесткие и системные меры. Это очевидно, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в нашей стране", - написал он в своем ТГ-канале.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей АксеновМиграционная политикаКрымНовости КрымаМигрантыНелегальные мигрантыТрудовые мигрантыЗакон и правоГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
17:27В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
17:02Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
16:43Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
16:34Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем
16:22В Симферополе обесточено больше 20 улиц
16:12Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
16:04Сильный пожар под Симферополем – что известно
15:54Температура воды в Крыму: почему не прогревается море
15:38Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
15:23В Турции произошло сильное землетрясение
15:15Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
15:00Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
14:52Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
14:32Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:15Крымский мост сегодня: новости последнего часа
13:23В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
13:08РФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
Лента новостейМолния