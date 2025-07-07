Рейтинг@Mail.ru
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250707/pochemu-voprosami-migratsii-dolzhno-zanimatsya-otdelnoe-vedomstvo--mnenie-1147702250.html
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T06:22
2025-07-07T06:22
радио "спутник в крыму"
миграционная политика
мнения
игорь шатров
трудовые мигранты
мигранты
нелегальные мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/86/1100578656_0:0:2210:1243_1920x0_80_0_0_89a1d0f20fbf8b76bb168a0282a2dec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие полномочия и привлекающее к своей работе широкий круг экспертов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Сегодня основным органом, координирующим эту политику, является МВД, но перед этим ведомством стоит огромное количество других задач, отметил Шатров. Тогда как в сфере миграционной политики существует множество аспектов, выходящих за рамки только силовой составляющей, констатировал он."Это и координация деятельности других ведомств, и формализация документов, и создание концепции миграционной политики, и социология, и постоянный мониторинг. Поэтому такое ведомство должно иметь широкие полномочия. Возможно, должна появиться новая спецслужба, которая будет направлять деятельность других ведомств", - уверен политолог.Шатров также отметил, что миграционная политика в РФ должна быть единой для всей страны и централизованной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым является примером в проведении миграционной политики – экспертБезопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантахВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110057/86/1100578656_207:0:2210:1502_1920x0_80_0_0_138854c2a3d2fb6ab8baa95ccab2469e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миграционная политика, мнения, игорь шатров, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение

В России нужно создать ведомство по аналогии Федеральной миграционной службой – мнение

06:22 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска
Рейд Федеральной миграционной службы на рынках Челябинска - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие полномочия и привлекающее к своей работе широкий круг экспертов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Миграционной политикой должен заниматься конкретный орган с широкими полномочиями – аналог прежней Федеральной миграционной службы. Потому что проблема миграции – в последнюю очередь экономическая, это вопрос национальной безопасности", – сказал аналитик.
Сегодня основным органом, координирующим эту политику, является МВД, но перед этим ведомством стоит огромное количество других задач, отметил Шатров. Тогда как в сфере миграционной политики существует множество аспектов, выходящих за рамки только силовой составляющей, констатировал он.
"Это и координация деятельности других ведомств, и формализация документов, и создание концепции миграционной политики, и социология, и постоянный мониторинг. Поэтому такое ведомство должно иметь широкие полномочия. Возможно, должна появиться новая спецслужба, которая будет направлять деятельность других ведомств", - уверен политолог.
Шатров также отметил, что миграционная политика в РФ должна быть единой для всей страны и централизованной.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Безопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантах
В Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
 
Радио "Спутник в Крыму"Миграционная политикаМненияИгорь ШатровТрудовые мигрантыМигрантыНелегальные мигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:22Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
06:10Крымский мост - большая очередь выросла со стороны Тамани
00:01Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
22:33Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
22:03В Севастополе закрыли рейд
21:43Атака дронов на регионы России и 54 миллиарда для фронта: главное за день
21:17Студентка из Крыма стала лауреатом специальной премии "Все для Победы!"
20:54Еще 48 беспилотников уничтожили и перехватили над восемью регионами РФ
20:35Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда
20:20Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
19:48Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
19:31"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
19:12ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников
19:06В Крым идет аномальная жара – прогноз погоды на неделю от ФОБОС
18:27Путин вручил медаль "Золотая Звезда" вдове Героя России Гудкова
18:17Совокупный ВВП стран БРИКС достиг 77 триллионов долларов – Путин
18:10Тонкости закона о защите русского языка: что нужно знать предпринимателям
17:57При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в авто
Лента новостейМолния