https://crimea.ria.ru/20250707/pochemu-voprosami-migratsii-dolzhno-zanimatsya-otdelnoe-vedomstvo--mnenie-1147702250.html
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T06:22
2025-07-07T06:22
2025-07-07T06:22
радио "спутник в крыму"
миграционная политика
мнения
игорь шатров
трудовые мигранты
мигранты
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие полномочия и привлекающее к своей работе широкий круг экспертов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Сегодня основным органом, координирующим эту политику, является МВД, но перед этим ведомством стоит огромное количество других задач, отметил Шатров. Тогда как в сфере миграционной политики существует множество аспектов, выходящих за рамки только силовой составляющей, констатировал он."Это и координация деятельности других ведомств, и формализация документов, и создание концепции миграционной политики, и социология, и постоянный мониторинг. Поэтому такое ведомство должно иметь широкие полномочия. Возможно, должна появиться новая спецслужба, которая будет направлять деятельность других ведомств", - уверен политолог.Шатров также отметил, что миграционная политика в РФ должна быть единой для всей страны и централизованной.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым является примером в проведении миграционной политики – экспертБезопасность людей в Крыму в приоритете – власти об указе о мигрантахВ Крыму мигрантам запретили работать более чем в 30 сферах
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миграционная политика, мнения, игорь шатров, трудовые мигранты, мигранты, нелегальные мигранты
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
В России нужно создать ведомство по аналогии Федеральной миграционной службой – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым.
Миграционной политикой в России должно заниматься отдельное ведомство, аналогичное ранее существовавшей Федеральной миграционной службе (ФМС), имеющее широкие полномочия и привлекающее к своей работе широкий круг экспертов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
"Миграционной политикой должен заниматься конкретный орган с широкими полномочиями – аналог прежней Федеральной миграционной службы. Потому что проблема миграции – в последнюю очередь экономическая, это вопрос национальной безопасности", – сказал аналитик.
Сегодня основным органом, координирующим эту политику, является МВД, но перед этим ведомством стоит огромное количество других задач, отметил Шатров. Тогда как в сфере миграционной политики существует множество аспектов, выходящих за рамки только силовой составляющей, констатировал он.
"Это и координация деятельности других ведомств, и формализация документов, и создание концепции миграционной политики, и социология, и постоянный мониторинг. Поэтому такое ведомство должно иметь широкие полномочия. Возможно, должна появиться новая спецслужба, которая будет направлять деятельность других ведомств", - уверен политолог.
Шатров также отметил, что миграционная политика в РФ должна быть единой для всей страны и централизованной.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что власти республики направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы. Аксенов также выразил мнение, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти.
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