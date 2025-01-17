https://crimea.ria.ru/20250117/krym-yavlyaetsya-primerom-v-provedenii-migratsionnoy-politiki--ekspert-1143442805.html
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:59
2025-01-17T15:59
2025-01-17T15:59
алексей живов
мигранты
миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал публицист, политолог, военный волонтер Алексей Живов.По словам Живова, в сферах, где в других регионах обычно заняты мигранты (общепит, транспорт, курьерская доставка и другие), в Крыму, как правило, трудятся местные жители.В апреле 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам запретят жениться в РоссииПутин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языкуУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение
https://crimea.ria.ru/20250117/v-krymu-kazhdyy-pyatyy-migrant-ne-smog-sdat-ekzamen-s-pervogo-raza-1143432297.html
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алексей живов, мигранты, миграционная политика, общество, мнения, новости крыма, крым, россия
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Крым является примером для регионов РФ по проведению миграционной политики – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал публицист, политолог, военный волонтер Алексей Живов.
"Республика в этом плане – регион с абсолютно здравой миграционной повесткой, которую власти не только декларируют, но и реализуют. С Крыма надо брать пример другим регионам. Здесь очень грамотно организована эта работа", - сказал эксперт.
По словам Живова, в сферах, где в других регионах обычно заняты мигранты (общепит, транспорт, курьерская доставка и другие), в Крыму, как правило, трудятся местные жители.
"Опыт Республики Крым надо разворачивать и показывать, что возможно без серьезного привлечения труда мигрантов экономическое развитие региона, даже в условиях приближенности к линии боевых действий", - добавил он.
В апреле 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет
на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.
Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.
По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.
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