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Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт
Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:59
2025-01-17T15:59
алексей живов
мигранты
миграционная политика
общество
мнения
новости крыма
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал публицист, политолог, военный волонтер Алексей Живов.По словам Живова, в сферах, где в других регионах обычно заняты мигранты (общепит, транспорт, курьерская доставка и другие), в Крыму, как правило, трудятся местные жители.В апреле 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигрантам запретят жениться в РоссииПутин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языкуУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнение
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алексей живов, мигранты, миграционная политика, общество, мнения, новости крыма, крым, россия
Крым является примером в проведении миграционной политики – эксперт

Крым является примером для регионов РФ по проведению миграционной политики – эксперт

15:59 17.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Крым является примером для многих российских регионов в вопросе организации миграционной политики и борьбы с нелегальной миграцией. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал публицист, политолог, военный волонтер Алексей Живов.

"Республика в этом плане – регион с абсолютно здравой миграционной повесткой, которую власти не только декларируют, но и реализуют. С Крыма надо брать пример другим регионам. Здесь очень грамотно организована эта работа", - сказал эксперт.

По словам Живова, в сферах, где в других регионах обычно заняты мигранты (общепит, транспорт, курьерская доставка и другие), в Крыму, как правило, трудятся местные жители.
"Опыт Республики Крым надо разворачивать и показывать, что возможно без серьезного привлечения труда мигрантов экономическое развитие региона, даже в условиях приближенности к линии боевых действий", - добавил он.
В апреле 2024 года глава Республики Крым Сергей Аксенов на этой неделе своим указом установил запрет на привлечение на работу иностранных граждан в 35 сферах экономической деятельности. В их числе растениеводство, животноводство и охота; добыча полезных ископаемых; производство пищевых продуктов и напитков; оптовая и розничная торговля; образование; спорт, отдых и развлечения и другие.
Кроме того, отныне в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия.
По словам Аксенова, трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России.
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