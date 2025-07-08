https://crimea.ria.ru/20250708/za-chto-migrantov-budut-lishat-priobretennogo-grazhdanstva-rossii-1147802464.html

За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России

За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 08.07.2025

За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщил РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T15:10

2025-07-08T15:10

2025-07-08T15:10

государственная дума рф

закон и право

вячеслав володин

миграционная политика

трудовые мигранты

новости

мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и другие.Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополняется еще восемью позициями. В их числе совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.Кроме того, приобретенного гражданства планируют лишать за пропаганду нацистской атрибутики или символики; сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.Также к таким основаниям отнесены публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контрактуПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, миграционная политика, трудовые мигранты, новости, мигранты