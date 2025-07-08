Рейтинг@Mail.ru
За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250708/za-chto-migrantov-budut-lishat-priobretennogo-grazhdanstva-rossii-1147802464.html
За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России - РИА Новости Крым, 08.07.2025
За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщил РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T15:10
2025-07-08T15:10
государственная дума рф
закон и право
вячеслав володин
миграционная политика
трудовые мигранты
новости
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136046470_0:192:2803:1768_1920x0_80_0_0_3bc4a074a20649ec923fc38c62fadb64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и другие.Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополняется еще восемью позициями. В их числе совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.Кроме того, приобретенного гражданства планируют лишать за пропаганду нацистской атрибутики или символики; сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.Также к таким основаниям отнесены публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контрактуПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеВ Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136046470_95:0:2706:1958_1920x0_80_0_0_f7ccbb7acf710f3bd41990f00273fc56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, закон и право, вячеслав володин, миграционная политика, трудовые мигранты, новости, мигранты
За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России

Госдума расширит перечень оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ

15:10 08.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного российского гражданства, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса. Среди них бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организация преступного сообщества, шпионаж, государственная измена, разглашение государственной тайны и другие.
Согласно рассматриваемому Госдумой законопроекту, данный перечень дополняется еще восемью позициями. В их числе совершение насильственных действий сексуального характера; публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда; помощь противнику в деятельности против безопасности России.
Кроме того, приобретенного гражданства планируют лишать за пропаганду нацистской атрибутики или символики; сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности РФ; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.
Также к таким основаниям отнесены публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
 
Государственная Дума РФЗакон и правоВячеслав ВолодинМиграционная политикаТрудовые мигрантыНовостиМигранты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
16:32Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
16:16Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
15:55Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
15:35Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
15:10За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
14:53Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх
14:38Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса
14:16Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
14:03ВТБ: рублевые сбережения россиян за I полугодие в банках выросли на 7%
13:49Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта
13:31Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
13:22Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта
13:12Удары по Украине: поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры
12:59Зубков рассказал о роковом дне в "Тайгане"
12:48В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублей
12:34ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений
12:17"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в Москве
12:03В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону
11:48Пассажиры "Гранд Сервис Экспресс" смогут менять свои данные онлайн
Лента новостейМолния