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В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня
В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня
За осквернение Вечного огня в Севастополе к 9 месяцам исправительных работ приговорили 36-летнего приезжего. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T15:31
2024-07-19T15:31
севастополь
вечный огонь
вандализм
осквернение памятников советским воинам
крымский следком
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За осквернение Вечного огня в Севастополе к 9 месяцам исправительных работ приговорили 36-летнего приезжего. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ночь на 12 апреля текущего года житель соседнего региона будучи в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем. Его оперативно задержали полицейские и доставили в следственное подразделение органов СК. Приговором суда мужчина признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикойМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, вечный огонь, вандализм, осквернение памятников советским воинам, крымский следком, закон и право, новости крыма
В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня

Осквернившего Вечный огонь в Севастополе приговорили к исправительным работам

15:31 19.07.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь.
Города России. Севастополь. - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За осквернение Вечного огня в Севастополе к 9 месяцам исправительных работ приговорили 36-летнего приезжего. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
В ночь на 12 апреля текущего года житель соседнего региона будучи в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем. Его оперативно задержали полицейские и доставили в следственное подразделение органов СК.
Приговором суда мужчина признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
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СевастопольВечный огоньВандализмОсквернение памятников советским воинамКрымский СледкомЗакон и правоНовости Крыма
 
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