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В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня

В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Севастополе вынесли приговор осквернителю Вечного огня

За осквернение Вечного огня в Севастополе к 9 месяцам исправительных работ приговорили 36-летнего приезжего. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T15:31

2024-07-19T15:31

2024-07-19T15:31

севастополь

вечный огонь

вандализм

осквернение памятников советским воинам

крымский следком

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. За осквернение Вечного огня в Севастополе к 9 месяцам исправительных работ приговорили 36-летнего приезжего. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.В ночь на 12 апреля текущего года житель соседнего региона будучи в нетрезвом состоянии осквернил Мемориал Героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с Вечным огнем. Его оперативно задержали полицейские и доставили в следственное подразделение органов СК. Приговором суда мужчина признан виновным в осквернении символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Его приговорили к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикойМогилу участника спецоперации сожгли на кладбище в ЕвпаторииСломал кресты и разбил плиты: в Крыму задержали осквернителя могил

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, вечный огонь, вандализм, осквернение памятников советским воинам, крымский следком, закон и право, новости крыма