Рейтинг@Mail.ru
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250711/krymchanka-vymanila-u-pensionerov-12-mln-pod-predlogom-dtp-1147871988.html
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
В Красноперекопском районе Крыма перед судом предстанет женщина, выманившая у пенсионеров больше 1,2 миллионов рублей, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T10:34
2025-07-11T10:35
новости
прокуратура республики крым
происшествия
мошенничество
новости крыма
красноперекопский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма перед судом предстанет женщина, выманившая у пенсионеров больше 1,2 миллионов рублей, сообщает прокуратура Крыма.Как сообщили в правоохранительных органах, обвиняемая состояла в организованной группе, члены которой звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение. Под предлогом срочной помощи родственникам, якобы ставшими участниками дорожно-транспортного происшествия, мошенники выманивали крупные суммы для лечения и заглаживания вреда.Преступная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramСвидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделюМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
красноперекопский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_8fe38054e9f4e394161141cbead6f560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, новости крыма, красноперекопский район
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн

Крымчанка предстанет перед судом за хищение более 1,2 млн рублей у пенсионеров

10:34 11.07.2025 (обновлено: 10:35 11.07.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма перед судом предстанет женщина, выманившая у пенсионеров больше 1,2 миллионов рублей, сообщает прокуратура Крыма.
Как сообщили в правоохранительных органах, обвиняемая состояла в организованной группе, члены которой звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение. Под предлогом срочной помощи родственникам, якобы ставшими участниками дорожно-транспортного происшествия, мошенники выманивали крупные суммы для лечения и заглаживания вреда.
"Обвиняемая, выполняя свою функцию, встретилась с двумя пенсионерами, которые передали ей свои сбережения. Размер похищенных денежных средств составил порядка 1,2 млн рублей", – рассказали в прокуратуре.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
 
НовостиПрокуратура Республики КрымПроисшествияМошенничествоНовости КрымаКрасноперекопский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:05Спасатель погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
10:43В Крыму загорелся Opel на ходу – спасатели предотвратили взрыв
10:34Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
10:16ФСБ сорвала серию терактов в Брянской области 2:17
09:58"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине
09:48Морской порт Новороссийска закроют для плавания
09:19Обстановка на Крымском мосту: в очереди с обеих сторон почти тысяча машин
08:46На портале госуслуг появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
08:25Атака беспилотников на Тульскую область: погиб мирный житель
08:20Крымский мост сейчас: очередь быстро растет с двух сторон
08:06"Я разочарован": Трамп анонсировал важное заявление по России
07:48Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полицию
07:17155 беспилотников уничтожены над Крымом и еще десятью регионами России
07:09Крымский мост сейчас: очередь выросла в пять раз за час
06:45Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
06:02Почему Трамп не может прекратить поставки оружия Украине – мнение
00:01Пекло в Крыму: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 июля
22:53Встреча Лаврова с Рубио и расходы бюджета Крыма – главное за день
22:37В США сделали заявление после встречи Лаврова и Рубио
Лента новостейМолния