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Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
В Красноперекопском районе Крыма перед судом предстанет женщина, выманившая у пенсионеров больше 1,2 миллионов рублей, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T10:34
2025-07-11T10:34
2025-07-11T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Красноперекопском районе Крыма перед судом предстанет женщина, выманившая у пенсионеров больше 1,2 миллионов рублей, сообщает прокуратура Крыма.Как сообщили в правоохранительных органах, обвиняемая состояла в организованной группе, члены которой звонили пенсионерам и вводили их в заблуждение. Под предлогом срочной помощи родственникам, якобы ставшими участниками дорожно-транспортного происшествия, мошенники выманивали крупные суммы для лечения и заглаживания вреда.Преступная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщили, что крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramСвидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделюМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, прокуратура республики крым, происшествия, мошенничество, новости крыма, красноперекопский район
Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млн
Крымчанка предстанет перед судом за хищение более 1,2 млн рублей у пенсионеров
10:34 11.07.2025 (обновлено: 10:35 11.07.2025)