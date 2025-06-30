https://crimea.ria.ru/20250630/moshenniki-otpravlyayut-semyam-voennosluzhaschikh-fayly-lovushki-1147598922.html

Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T16:46

2025-06-30T16:46

2025-06-30T16:46

российский красный крест

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

киберпреступность

мошенничество

кибербезопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Как рассказали в Киберполиции РФ, от имени поддельного аккаунта "Комитет Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы, в названии который содержится "apk". Аферисты предлагают установить приложение якобы для того, чтобы была возможность подать запрос на поиск в списке военнопленных.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в Киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДМошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схемеАферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский красный крест, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, мошенничество, кибербезопасность