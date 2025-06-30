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Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки - РИА Новости Крым, 30.06.2025
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Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T16:46
2025-06-30T16:46
российский красный крест
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
киберпреступность
мошенничество
кибербезопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Как рассказали в Киберполиции РФ, от имени поддельного аккаунта "Комитет Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы, в названии который содержится "apk". Аферисты предлагают установить приложение якобы для того, чтобы была возможность подать запрос на поиск в списке военнопленных.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в Киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДМошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схемеАферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российский красный крест, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, мошенничество, кибербезопасность
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

Мошенники отправляют семьям военнослужащих вредоносные приложения от имени Красного креста

16:46 30.06.2025
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как рассказали в Киберполиции РФ, от имени поддельного аккаунта "Комитет Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы, в названии который содержится "apk". Аферисты предлагают установить приложение якобы для того, чтобы была возможность подать запрос на поиск в списке военнопленных.

"Названия файлов-ловушек содержат в конце "apk". Например, "список военнопленных.apk", "приложение Красного Креста.apk", фотоальбомы пленных.apk", – рассказали в ведомстве, заверив, что нельзя открывать и устанавливать файлы от неизвестных отправителей.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".
Также в Киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.
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