https://crimea.ria.ru/20250630/moshenniki-otpravlyayut-semyam-voennosluzhaschikh-fayly-lovushki-1147598922.html
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T16:46
2025-06-30T16:46
2025-06-30T16:46
российский красный крест
новости
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
киберпреступность
мошенничество
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_155a68240d76a93199ba586d59723202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки от имени комитета Красного креста. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Как рассказали в Киберполиции РФ, от имени поддельного аккаунта "Комитет Красного Креста" семьям военнослужащих массово отправляют вредоносные файлы, в названии который содержится "apk". Аферисты предлагают установить приложение якобы для того, чтобы была возможность подать запрос на поиск в списке военнопленных.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в Киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пособников телефонных аферистов – МВДМошенники меняют тактику – в МВД предупредили о новой схемеАферисты в Крыму стали притворяться руководством "Крымэнерго"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:200:800:800_1920x0_80_0_0_da1d809381f86abbf355a475df1c4183.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский красный крест, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, мошенничество, кибербезопасность
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
Мошенники отправляют семьям военнослужащих вредоносные приложения от имени Красного креста