https://crimea.ria.ru/20250708/v-mvd-predupredili-o-moshennicheskikh-skhemakh-v-whatsapp-i-telegram-1147794398.html

В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

Мошенники стали выдавать себя за глав субъектов России и местного самоуправления, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T19:01

2025-07-08T19:01

2025-07-08T19:01

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Мошенники стали выдавать себя за глав субъектов России и местного самоуправления, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.В МВД объяснили, что от имени этих "руководителей" аферисты пишут гражданам. Иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки."Далее преступники предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами", – уточнили в МВД.И добавили, что после, под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций, на граждан оказывают психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунтыОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, мессенджеры, кибербезопасность, мошенничество, киберпреступность