Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250708/v-mvd-predupredili-o-moshennicheskikh-skhemakh-v-whatsapp-i-telegram-1147794398.html
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
Мошенники стали выдавать себя за глав субъектов России и местного самоуправления, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T19:01
2025-07-08T19:01
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
безопасность
мессенджеры
кибербезопасность
мошенничество
киберпреступность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_155a68240d76a93199ba586d59723202.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Мошенники стали выдавать себя за глав субъектов России и местного самоуправления, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.В МВД объяснили, что от имени этих "руководителей" аферисты пишут гражданам. Иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки."Далее преступники предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами", – уточнили в МВД.И добавили, что после, под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций, на граждан оказывают психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунтыОбман по телефону: за кого выдают себя мошенникиМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143528454_0:200:800:800_1920x0_80_0_0_da1d809381f86abbf355a475df1c4183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, безопасность, мессенджеры, кибербезопасность, мошенничество, киберпреступность
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

Мошенники создают фейковые аккаунты глав субъектов в WhatsApp и Telegram – МВД

19:01 08.07.2025
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Мошенники стали выдавать себя за глав субъектов России и местного самоуправления, создавая поддельные аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Они (мошенники – прим.) создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", – сказано в сообщении.
В МВД объяснили, что от имени этих "руководителей" аферисты пишут гражданам. Иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки.
"Далее преступники предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами", – уточнили в МВД.
И добавили, что после, под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций, на граждан оказывают психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".
Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты
Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники
Мошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиБезопасностьМессенджерыКибербезопасностьМошенничествоКиберпреступность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09Крымский мост сейчас – актуальные данные по очередям и времени ожидания
19:52Это у них семейное: как живет семья священника в крымском селе
19:3717 россиян погибли от ударов ВСУ по приграничью
19:19В Крыму выявили 600 литров опасного молока
19:01В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
18:47В МИД РФ ответили на обвинения в разрушении культурного наследия в Крыму
18:33Крымчанин ответит за призывы разрушить Крымский мост
18:15Зубков назвал причину нападения льва
18:00Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики
17:46В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
17:37В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал
17:26Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
17:12Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
17:05Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии
16:57Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
16:43Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
16:32Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
16:16Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
15:55Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
15:35Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
Лента новостейМолния