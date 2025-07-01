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Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T16:43
2025-07-01T16:49
новости крыма
мвд по республике крым
кибербезопасность
происшествия
интернет
киберпреступность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике.Наибольшей суммы лишился житель Ялты, который пытался продать фотоаппарат на интернет-платформе бесплатных объявлений. Для оплаты "покупатель" запросил номер телефона и данные банковской карты, с которой затем списалось более миллиона рублей.Кроме того, мошенники обманывали жителей республики в Telegram и WhatsApp, в социальных сетях и по телефону по схемам "Безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции компании" и по новым схемам, в частности чрез установку сторонних приложений."Через тематический чат-бот для в Telegram житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты. С его счета списали более 12 тысяч рублей", – рассказали об одной из таких схем правоохранители.Неделей ранее в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ России ввели родительский контроль за счетами подростковМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, мвд по республике крым, кибербезопасность, происшествия, интернет, киберпреступность, мошенничество
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю

Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам 34 миллиона за неделю – МВД

16:43 01.07.2025 (обновлено: 16:49 01.07.2025)
 
© КрымэнергоинформТелефонные мошенники
Телефонные мошенники
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике.
"В период с 23 по 29 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 56 граждан, лишившись более 34 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Наибольшей суммы лишился житель Ялты, который пытался продать фотоаппарат на интернет-платформе бесплатных объявлений. Для оплаты "покупатель" запросил номер телефона и данные банковской карты, с которой затем списалось более миллиона рублей.
Кроме того, мошенники обманывали жителей республики в Telegram и WhatsApp, в социальных сетях и по телефону по схемам "Безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции компании" и по новым схемам, в частности чрез установку сторонних приложений.
"Через тематический чат-бот для в Telegram житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты. С его счета списали более 12 тысяч рублей", – рассказали об одной из таких схем правоохранители.
Неделей ранее в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей.
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