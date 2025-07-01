https://crimea.ria.ru/20250701/svidaniya-i-investitsii-zhiteli-kryma-otdali-moshennikam-34-mln-za-nedelyu-1147613461.html
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T16:43
2025-07-01T16:43
2025-07-01T16:49
новости крыма
мвд по республике крым
кибербезопасность
происшествия
интернет
киберпреступность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике.Наибольшей суммы лишился житель Ялты, который пытался продать фотоаппарат на интернет-платформе бесплатных объявлений. Для оплаты "покупатель" запросил номер телефона и данные банковской карты, с которой затем списалось более миллиона рублей.Кроме того, мошенники обманывали жителей республики в Telegram и WhatsApp, в социальных сетях и по телефону по схемам "Безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции компании" и по новым схемам, в частности чрез установку сторонних приложений."Через тематический чат-бот для в Telegram житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты. С его счета списали более 12 тысяч рублей", – рассказали об одной из таких схем правоохранители.Неделей ранее в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ России ввели родительский контроль за счетами подростковМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_17:0:1120:827_1920x0_80_0_0_922558d756b1c38a7d7029a25b54dc34.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, мвд по республике крым, кибербезопасность, происшествия, интернет, киберпреступность, мошенничество
Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
Жители Крыма отдали дистанционным мошенникам 34 миллиона за неделю – МВД
16:43 01.07.2025 (обновлено: 16:49 01.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике.
"В период с 23 по 29 июня на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 56 граждан, лишившись более 34 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Наибольшей суммы лишился житель Ялты, который пытался продать фотоаппарат на интернет-платформе бесплатных объявлений. Для оплаты "покупатель" запросил номер телефона и данные банковской карты, с которой затем списалось более миллиона рублей.
Кроме того, мошенники обманывали жителей республики в Telegram и WhatsApp, в социальных сетях и по телефону по схемам "Безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции компании" и по новым схемам, в частности чрез установку сторонних приложений.
"Через тематический чат-бот для в Telegram житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты. С его счета списали более 12 тысяч рублей", – рассказали об одной из таких схем правоохранители.
Неделей ранее в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: