https://crimea.ria.ru/20250701/svidaniya-i-investitsii-zhiteli-kryma-otdali-moshennikam-34-mln-za-nedelyu-1147613461.html

Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю

Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю

Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T16:43

2025-07-01T16:43

2025-07-01T16:49

новости крыма

мвд по республике крым

кибербезопасность

происшествия

интернет

киберпреступность

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/13/1140478039_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_20db4b152ad1f6ef1e207a7e2f0a33d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Крымчане отдали кибераферистам более 34 миллионов рублей за неделю, информирует пресс-служба МВД по республике.Наибольшей суммы лишился житель Ялты, который пытался продать фотоаппарат на интернет-платформе бесплатных объявлений. Для оплаты "покупатель" запросил номер телефона и данные банковской карты, с которой затем списалось более миллиона рублей.Кроме того, мошенники обманывали жителей республики в Telegram и WhatsApp, в социальных сетях и по телефону по схемам "Безопасный счет", "Ваш родственник попал в ДТП", "Инвестиции в акции компании" и по новым схемам, в частности чрез установку сторонних приложений."Через тематический чат-бот для в Telegram житель Феодосии познакомился с девушкой, которая предложила сходить на стендап на первом свидании. Для приобретения билетов новая знакомая прислала ссылку на онлайн-кассу. Доверчивый молодой человек перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты. С его счета списали более 12 тысяч рублей", – рассказали об одной из таких схем правоохранители.Неделей ранее в Крыму 77 человек поверили "сотрудникам банков и правоохранительных структур" и перевели на "безопасные счета" мошенников больше 50 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону: за кого выдают себя мошенникиВ России ввели родительский контроль за счетами подростковМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мвд по республике крым, кибербезопасность, происшествия, интернет, киберпреступность, мошенничество