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В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры

В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры

Экс-глава одного из поселений в Сакском районе Крыма обвиняется в предоставлении сироте жилья, несоответствующего санитарным нормам и техническим правилам. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T17:31

2025-07-21T17:31

2025-07-21T17:31

сакский район

новости крыма

жилье в крыму

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

происшествия

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Экс-глава одного из поселений в Сакском районе Крыма обвиняется в предоставлении сироте жилья, несоответствующего санитарным нормам и техническим правилам. Об этом сообщают в главке Следкома России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в ведомстве, 33-летний житель района, имеющий статус сироты, был поставлен на внеочередной учет для получения жилья. Государство передало в муниципалитет субвенцию. Глава поселения осмотрел квартиру и приобрел ее, несмотря на несоответствие санитарный нормам и техническим правилам.В прокуратуре Крыма уточнили, что стоимость квартиры составила 1 миллион рублей.Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. В надзорном органе добавили, что в квартире уже проведен ремонт.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии СтригуновВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий

сакский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сакский район, новости крыма, жилье в крыму, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, суд