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В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры
В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры
Экс-глава одного из поселений в Сакском районе Крыма обвиняется в предоставлении сироте жилья, несоответствующего санитарным нормам и техническим правилам. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T17:31
2025-07-21T17:31
2025-07-21T17:31
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Экс-глава одного из поселений в Сакском районе Крыма обвиняется в предоставлении сироте жилья, несоответствующего санитарным нормам и техническим правилам. Об этом сообщают в главке Следкома России по Крыму и Севастополю.Как сообщили в ведомстве, 33-летний житель района, имеющий статус сироты, был поставлен на внеочередной учет для получения жилья. Государство передало в муниципалитет субвенцию. Глава поселения осмотрел квартиру и приобрел ее, несмотря на несоответствие санитарный нормам и техническим правилам.В прокуратуре Крыма уточнили, что стоимость квартиры составила 1 миллион рублей.Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. В надзорном органе добавили, что в квартире уже проведен ремонт.Ранее сообщалось, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За взятки арестован экс-замглавы Росгвардии СтригуновВ Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность Экс-сотрудника Госкомрегистра Крыма будут судить за превышение полномочий
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сакский район, новости крыма, жилье в крыму, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, происшествия, суд
В Крыму чиновник обвиняется в передаче сироте ветхой квартиры
Экс-глава поселения в Сакском районе Крыма пойдет под суд за жилье для сироты без ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля – РИА Новости Крым. Экс-глава одного из поселений в Сакском районе Крыма обвиняется в предоставлении сироте жилья, несоответствующего санитарным нормам и техническим правилам. Об этом сообщают в главке Следкома России по Крыму и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, 33-летний житель района, имеющий статус сироты, был поставлен на внеочередной учет для получения жилья. Государство передало в муниципалитет субвенцию. Глава поселения осмотрел квартиру и приобрел ее, несмотря на несоответствие санитарный нормам и техническим правилам.
"По решению суда в указанной квартире должны были проводиться ремонтные работы для последующей передачи жилого помещения ребенку-сироте. Однако глава приобрел квартиру в исходном ветхом состоянии, заключив договор найма с сиротой, что нарушило его законное право на получение благоустроенного жилого помещения", – рассказали в СК.
В прокуратуре Крыма уточнили, что стоимость квартиры составила 1 миллион рублей.
Уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу. В надзорном органе добавили, что в квартире уже проведен ремонт.
Ранее сообщалось
, что в Алуште бывший начальник управления имущественных и земельных отношений администрации обвиняется в получении взяток, халатности, а также превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
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