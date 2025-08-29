В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица администрации Джанкоя по обвинению в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Об этом сообщает крымский Следком."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкой, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.По информации Следкома, управлением по расследованию особо важных дел установлено, что должностное лицо неправомерно, без учета реальной рыночной стоимости жилья утвердило пакет документов на приобретение недвижимости для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От лица управления архитектуры обвиняемая заключила контракт на покупку двух квартир на общую сумму свыше 7,7 млн рублей."В результате халатных действий должностного лица были приобретены жилые помещения по ценам, значительно превышающим их реальную рыночную стоимость, а бюджету причинен ущерб в размере более 2,4 млн рублей", - уточнили в СК.Следствием проведен значительный объем работы с назначением экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба бюджету, также сообщили в Следкоме. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение данному по уголовному делу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи более 20 детей-сирот получили квартирыКак в Крыму обеспечивают новым жильем льготников В Крыму получил квартиру участник СВО из числа сирот – Следком
Новости
В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам

В Джанкое чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир для сирот

15:31 29.08.2025 (обновлено: 15:37 29.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Завершено расследование уголовного дела в отношении должностного лица администрации Джанкоя по обвинению в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Об этом сообщает крымский Следком.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника управления архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципальной собственности администрации города Джанкой, обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По информации Следкома, управлением по расследованию особо важных дел установлено, что должностное лицо неправомерно, без учета реальной рыночной стоимости жилья утвердило пакет документов на приобретение недвижимости для нужд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. От лица управления архитектуры обвиняемая заключила контракт на покупку двух квартир на общую сумму свыше 7,7 млн рублей.
"В результате халатных действий должностного лица были приобретены жилые помещения по ценам, значительно превышающим их реальную рыночную стоимость, а бюджету причинен ущерб в размере более 2,4 млн рублей", - уточнили в СК.
Следствием проведен значительный объем работы с назначением экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для возмещения причиненного ущерба бюджету, также сообщили в Следкоме.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение данному по уголовному делу.
