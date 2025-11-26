https://crimea.ria.ru/20251126/raritet-na-front--volontery-iz-kerchi-peredali-boytsam-uaz-1956-goda-1151210844.html

Раритет на фронт – волонтеры из Керчи передали бойцам УАЗ 1956 года

КЕРЧЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Керченские волонтеры получили из Воронежской области УАЗ для переделки под нужды фронта. Эту машину собрали и выпустили еще при Никите Хрущеве – в 1956 году. Советский раритет хорошо сохранился. Авто перебрали и подготовили для отправки в зону спецоперации на запорожское направление. Корреспондент РИА Новости Крым увидел процесс подготовки.В Крым УАЗ приехал своим ходом из Воронежской области. Его для нужд фронта купил и передал местным волонтерам спонсор. Согласно документам, машина 1956 года выпуска."Я предприниматель, есть возможность помогать. Поэтому, такими делами занимаюсь с начала спецоперации. Когда увидел в продаже этот старенький УАЗ, понял – его точно нужно выкупать и отдавать на фронт", – рассказал спонсор.Машина на полном ходу. В некоторых местах даже осталась заводская смазка. Все главные узлы и механизмы волонтеры перебрали, что-то из расходных деталей заменили. Ходовые испытания 69-летней машины показали – идет хорошо и еще столько же походит, говорят механики.Главная особенность подобной техники на фронте – неприхотливость, говорят бойцы. Такую машину можно быстро отремонтировать "газовым ключом и изолентой". В условиях боевых действий скорость спасает жизни. А еще такие машины вместительны: всегда можно загрузиться "под завязку" боекомплектом, отвезти на позиции и забрать оттуда раненых.УАЗ поедет своим ходом на запорожское направление уже на днях. Вместе с машиной бойцам передадут около тонны гуманитарной помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из УАЗа в багги – в Керчи волонтеры модернизировали фронтовую машинуДобро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионамС верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой

