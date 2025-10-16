Рейтинг@Mail.ru
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам
В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных... РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T14:28
2025-10-16T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали региональный представитель платформы "Добро.рф" в Республике Крым Игорь Масляк и руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества РК Кристина Фадеева."О платформе "Добро.рф" знает большинство школьников, очень много присутствует некоммерческих верифицированных организаций. Данная большая платформа охватывает более 8 миллионов волонтеров по всей России, у нас в Крыму – около 60 тысяч волонтеров в возрасте 14-35 лет", - сказал Масляк."Добро.рф" – единая информационная система в сфере развития добровольчества, направленная на расширение возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций. На ней зарегистрированы около 8 миллионов добровольцев и 139 тысяч организаторов волонтерской деятельности, в том числе более 22 тысяч НКО и общественных объединений, 25 тысяч образовательных организаций, свыше 3,5 тысячи коммерческих компаний.Как отметила Кристина Фадеева, сегодня волонтерская деятельность в России набирает обороты с каждым днем. Так, в Крыму в очередной раз реализуется проект "Добрый Крым", в рамках которых ребята в командах выполняют добрые дела и получают за это баллы. В проекте определены номинации "самый добрый муниципалитет", "самый добрый человек" и "самая добрая образовательная организация".По словам Фадеевой, многие работающие крымчане посвящают волонтерству свои отпуска, а ряд организаций региона сделали добровольчество неотъемлемым элементом корпоративной этики."У нас очень многие крупные организации Крыма помогают в сборе гуманитарной помощи, очень часто к Новому году привозят подарки для военнослужащих, для детей. При этом они привносят волонтерство в свои организации в качестве сплочения коллектива, как своего рода тимбилдинг", - рассказала она.Часто организаторами волонтерской деятельности становятся крымские школы. Они регистрируются на платформе "Добро.рф", проходят верификацию, собирают школьные волонтерские отряды, помогают участникам СВО и их семьям.
Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам

В Крыму официально зарегистрированы около 60 тысяч волонтеров

14:28 16.10.2025
 
© Из архива волонтера Ирины РезуникВолонтеры в зоне СВО
Волонтеры в зоне СВО
© Из архива волонтера Ирины Резуник
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали региональный представитель платформы "Добро.рф" в Республике Крым Игорь Масляк и руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества РК Кристина Фадеева.
"О платформе "Добро.рф" знает большинство школьников, очень много присутствует некоммерческих верифицированных организаций. Данная большая платформа охватывает более 8 миллионов волонтеров по всей России, у нас в Крыму – около 60 тысяч волонтеров в возрасте 14-35 лет", - сказал Масляк.
"Добро.рф" – единая информационная система в сфере развития добровольчества, направленная на расширение возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций. На ней зарегистрированы около 8 миллионов добровольцев и 139 тысяч организаторов волонтерской деятельности, в том числе более 22 тысяч НКО и общественных объединений, 25 тысяч образовательных организаций, свыше 3,5 тысячи коммерческих компаний.
Как отметила Кристина Фадеева, сегодня волонтерская деятельность в России набирает обороты с каждым днем. Так, в Крыму в очередной раз реализуется проект "Добрый Крым", в рамках которых ребята в командах выполняют добрые дела и получают за это баллы. В проекте определены номинации "самый добрый муниципалитет", "самый добрый человек" и "самая добрая образовательная организация".
Одно из основных направлений деятельности волонтеров в Крыму – помощь бойцам СВО, их семьям, а также жителям приграничных и исторических регионов. Добровольцы собирают гумпомощь, отправляются в гуманитарные миссии, плетут маскировочные сети, делают тактические носилки и "сухие" армейские души, изготавливают на 3D-принтерах для военных необходимые им комплектующие.
По словам Фадеевой, многие работающие крымчане посвящают волонтерству свои отпуска, а ряд организаций региона сделали добровольчество неотъемлемым элементом корпоративной этики.
"У нас очень многие крупные организации Крыма помогают в сборе гуманитарной помощи, очень часто к Новому году привозят подарки для военнослужащих, для детей. При этом они привносят волонтерство в свои организации в качестве сплочения коллектива, как своего рода тимбилдинг", - рассказала она.
Часто организаторами волонтерской деятельности становятся крымские школы. Они регистрируются на платформе "Добро.рф", проходят верификацию, собирают школьные волонтерские отряды, помогают участникам СВО и их семьям.
Лента новостейМолния