Добро без выходных: как волонтеры Крыма помогают фронту и новым регионам

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в настоящее время насчитывается порядка 60 тысяч официально зарегистрированных волонтеров, их количество постоянно увеличивается. Одно из основных направлений их деятельности – сбор и доставка гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов, а также военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали региональный представитель платформы "Добро.рф" в Республике Крым Игорь Масляк и руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества РК Кристина Фадеева."О платформе "Добро.рф" знает большинство школьников, очень много присутствует некоммерческих верифицированных организаций. Данная большая платформа охватывает более 8 миллионов волонтеров по всей России, у нас в Крыму – около 60 тысяч волонтеров в возрасте 14-35 лет", - сказал Масляк."Добро.рф" – единая информационная система в сфере развития добровольчества, направленная на расширение возможностей для социально ориентированных некоммерческих организаций. На ней зарегистрированы около 8 миллионов добровольцев и 139 тысяч организаторов волонтерской деятельности, в том числе более 22 тысяч НКО и общественных объединений, 25 тысяч образовательных организаций, свыше 3,5 тысячи коммерческих компаний.Как отметила Кристина Фадеева, сегодня волонтерская деятельность в России набирает обороты с каждым днем. Так, в Крыму в очередной раз реализуется проект "Добрый Крым", в рамках которых ребята в командах выполняют добрые дела и получают за это баллы. В проекте определены номинации "самый добрый муниципалитет", "самый добрый человек" и "самая добрая образовательная организация".По словам Фадеевой, многие работающие крымчане посвящают волонтерству свои отпуска, а ряд организаций региона сделали добровольчество неотъемлемым элементом корпоративной этики."У нас очень многие крупные организации Крыма помогают в сборе гуманитарной помощи, очень часто к Новому году привозят подарки для военнослужащих, для детей. При этом они привносят волонтерство в свои организации в качестве сплочения коллектива, как своего рода тимбилдинг", - рассказала она.Часто организаторами волонтерской деятельности становятся крымские школы. Они регистрируются на платформе "Добро.рф", проходят верификацию, собирают школьные волонтерские отряды, помогают участникам СВО и их семьям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту День благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в Крыму Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь

