День благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в Крыму

День благодарности и милосердия: акция "Белый цветок" проходит в Крыму

Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в Ливадии на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 26.09.2025

2025-09-26T15:06

2025-09-26T15:06

2025-09-26T15:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Благотворительная акция "Белый цветок" прошла в Ливадии на Южном берегу Крыма. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. По ее словам, стараниями детей, которые подготовили для ярмарки разные лакомства, поделки, а также творческие мастер-классы, концерты, собраны средства для помощи их сверстникам с тяжелыми заболеваниями. Главным украшением праздника традиционно стала белая ромашка."Сегодня атмосфера XX века ощущается во всем: в изящных костюмах учеников и педагогов, в живом звуке скрипки, в танцах вальса, вокальных номерах, которые касаются струн души", - отметила глава администрации, призвав небезразличных граждан присоединяться к акции.К акции присоединилась и Керчь. По его словам, каждый купленный белый цветок или любое добровольное пожертвование могут помочь детям, которые борются со страшными недугами, подарить им надежду и жизнь.Добрую благотворительную традицию, которая когда-то зародилась в Ялте, сегодня продолжают во многих городах и селах Крыма - благотворительные ярмарки, как правило, проводят в школах региона.В мае этого года в Ливадии также проходила акция "Белый цветок", в 18-й раз.Акция "Белый цветок" зародилась в 1911 году благодаря покровительству Царской семьи, тратившей личные средства на благотворительность. В этот день шел сбор средств для борьбы с эпидемией того времени – туберкулезом. Всем желающим продавались символические букеты белых цветов, за которые люди отдавали кто сколько мог. В 2005 году в России праздник возродился и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детский хоспис в Крыму – что сделано за год работы с паллиативными детьмиИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронтуБлаготворительная акция "Белый цветок": истории тех, кого спасли крымчане

