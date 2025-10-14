https://crimea.ria.ru/20251014/senator-ot-kryma-pomog-sobrat-300-mln-rubley-dlya-pomoschi-frontu-1150179148.html

Сенатор от Крыма помог собрать 300 млн рублей для помощи фронту

2025-10-14T18:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сенатор от Крыма, гроссмейстер Сергей Карякин совместно с Народным фронтом собрали порядка 300 миллионов рублей на закупку необходимых участникам специальной военной операции техники, вещей и материалов. Об этом Карякин рассказал на встрече с активистами крымских волонтерских организаций в Симферополе.По его словам, львиную долю сборов составляют небольшие суммы, которые жертвуют неравнодушные граждане. Суммы в основном небольшие – от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, но они поступают от огромного количества россиян, отметил гроссмейстер.В ходе встречи волонтеры Крыма рассказали Карякину о возникающих сложностях. В их числе закупка необходимого количества материалов для плетения маскировочных сетей, необходимость постоянной поставки бойцам расходных материалов, в первую очередь квадрокоптеров, и другие вопросы."Каждый вопрос будет отрабатываться индивидуально. И, конечно, нужно повышать информированность граждан о том, что для достижения скорейшей победы нужна их максимальная вовлеченность в помощь фронту, потому что сильный тыл – неотъемлемое условие нашей победы", - подчеркнул сенатор по итогам встречи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки Экономика России покрывает с лихвой все потребности фронта – Песков Путин назвал число российских военных в зоне СВО

