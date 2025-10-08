Рейтинг@Mail.ru
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251008/senator-ot-kryma-predlozhil-vvesti-otvetstvennost-za-dipfeyki-1150055981.html
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T19:16
2025-10-08T19:16
сергей карякин
мининформ крыма
новости
новости крыма
дипфейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141461894_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_7f7cc013b7fd2c454f8f528e7bb1be4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин, сообщает мининформ Крыма.В законопроекте, по его словам, будут закреплены ключевые положения: официальное определение термина "синтетические аудиовизуальные материалы", запрет на изготовление и распространение таких материалов без согласия человека, введение административной и уголовной ответственности в зависимости от степени последствий и целей создания дипфейка и создание механизмов для оперативного удаления или блокировки материалов в интернете.Сенатор сообщил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для детальной проработки инициативы и разработки конкретных законопроектов.Причиной для законодательной инициативы стали выявленные в Крыму случаи использования дипфейков. С начала 2025 года в информационном поле Крыма фиксировались фальшивые видео и аудиозаписи, распространяемые якобы от имени чиновников и затрагивавшие межнациональные вопросы и региональные ограничения.Ранее в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramКак распознать дипфейк – советы экспертаНе верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141461894_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_8ee6aa218455add4496051fde7cbe191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей карякин, мининформ крыма, новости, новости крыма, дипфейк
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки

Сенатор от Крыма предложил блокировать дипфейки и наказывать за их создание

19:16 08.10.2025
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСенатор от парламента Крыма Сергей Карякин
Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин, сообщает мининформ Крыма.
"В ходе обсуждения социально-экономической повестки мною были озвучены законодательные инициативы по внесению изменений в отдельные законодательные акты в части установления запрета на создание и распространение синтетических аудиовизуальных материалов (ДИПФЕЙКОВ), имитирующих образ и голос гражданина без его согласия", – пояснил он.
В законопроекте, по его словам, будут закреплены ключевые положения: официальное определение термина "синтетические аудиовизуальные материалы", запрет на изготовление и распространение таких материалов без согласия человека, введение административной и уголовной ответственности в зависимости от степени последствий и целей создания дипфейка и создание механизмов для оперативного удаления или блокировки материалов в интернете.
Сенатор сообщил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для детальной проработки инициативы и разработки конкретных законопроектов.
Причиной для законодательной инициативы стали выявленные в Крыму случаи использования дипфейков. С начала 2025 года в информационном поле Крыма фиксировались фальшивые видео и аудиозаписи, распространяемые якобы от имени чиновников и затрагивавшие межнациональные вопросы и региональные ограничения.
Ранее в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
Как распознать дипфейк – советы эксперта
Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
 
Сергей КарякинМининформ КрымаНовостиНовости КрымаДипфейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Зачем в США подняли тему ядерных испытаний – мнение
20:41Обновлен график плановых отключений света в Феодосии
20:23Маломобильные граждане в Крыму смогут пройти диспансеризацию в стационаре
19:55В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
19:35Россия в лидерах по развитию креативных индустрий – Новак
19:16Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
18:54На Украине завели почти триста тысяч уголовных дел о дезертирстве
18:35Белоусов проверил объекты Минобороны России в Таджикистане
18:10Выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области
17:33Киев сотрудничает с африканскими террористами – МИД России
17:08Российские ученые первыми в мире разглядели сердце Галактики
16:38Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
16:20178 млрд на убийство украинцев – Захарова об "усилиях" ЕС по Украине
16:07Два района Крыма частично обесточены из-за аварий на сетях
15:31В Крыму снято ограничение на посещение лесов
15:25ВТБ представил новое решение, позволяющее проводить оплату по ладони
15:19Убийство генерала Кириллова длительное время готовилось на Украине – СК
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
14:59Санитар больницы в Крыму насобирал взяток своему начальнику на 1 миллион
14:54Ливни с грозами и ветер обрушатся на Крым
Лента новостейМолния