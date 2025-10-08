https://crimea.ria.ru/20251008/senator-ot-kryma-predlozhil-vvesti-otvetstvennost-za-dipfeyki-1150055981.html

Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин, сообщает мининформ Крыма.В законопроекте, по его словам, будут закреплены ключевые положения: официальное определение термина "синтетические аудиовизуальные материалы", запрет на изготовление и распространение таких материалов без согласия человека, введение административной и уголовной ответственности в зависимости от степени последствий и целей создания дипфейка и создание механизмов для оперативного удаления или блокировки материалов в интернете.Сенатор сообщил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для детальной проработки инициативы и разработки конкретных законопроектов.Причиной для законодательной инициативы стали выявленные в Крыму случаи использования дипфейков. С начала 2025 года в информационном поле Крыма фиксировались фальшивые видео и аудиозаписи, распространяемые якобы от имени чиновников и затрагивавшие межнациональные вопросы и региональные ограничения.Ранее в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.

