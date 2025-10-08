https://crimea.ria.ru/20251008/senator-ot-kryma-predlozhil-vvesti-otvetstvennost-za-dipfeyki-1150055981.html
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном... РИА Новости Крым, 08.10.2025
2025-10-08T19:16
2025-10-08T19:16
2025-10-08T19:16
сергей карякин
мининформ крыма
новости
новости крыма
дипфейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141461894_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_7f7cc013b7fd2c454f8f528e7bb1be4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин, сообщает мининформ Крыма.В законопроекте, по его словам, будут закреплены ключевые положения: официальное определение термина "синтетические аудиовизуальные материалы", запрет на изготовление и распространение таких материалов без согласия человека, введение административной и уголовной ответственности в зависимости от степени последствий и целей создания дипфейка и создание механизмов для оперативного удаления или блокировки материалов в интернете.Сенатор сообщил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для детальной проработки инициативы и разработки конкретных законопроектов.Причиной для законодательной инициативы стали выявленные в Крыму случаи использования дипфейков. С начала 2025 года в информационном поле Крыма фиксировались фальшивые видео и аудиозаписи, распространяемые якобы от имени чиновников и затрагивавшие межнациональные вопросы и региональные ограничения.Ранее в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramКак распознать дипфейк – советы экспертаНе верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1e/1141461894_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_8ee6aa218455add4496051fde7cbe191.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей карякин, мининформ крыма, новости, новости крыма, дипфейк
Сенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейки
Сенатор от Крыма предложил блокировать дипфейки и наказывать за их создание
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. В России предложили ограничить создания и распространения синтетических аудиовизуальных материалов, известных как дипфейки. С инициативой на 597-м пленарном заседании Совета Федерации выступил сенатор от Крыма Сергей Карякин, сообщает мининформ Крыма.
"В ходе обсуждения социально-экономической повестки мною были озвучены законодательные инициативы по внесению изменений в отдельные законодательные акты в части установления запрета на создание и распространение синтетических аудиовизуальных материалов (ДИПФЕЙКОВ), имитирующих образ и голос гражданина без его согласия", – пояснил он.
В законопроекте, по его словам, будут закреплены ключевые положения: официальное определение термина "синтетические аудиовизуальные материалы", запрет на изготовление и распространение таких материалов без согласия человека, введение административной и уголовной ответственности в зависимости от степени последствий и целей создания дипфейка и создание механизмов для оперативного удаления или блокировки материалов в интернете.
Сенатор сообщил, что в ближайшее время будет сформирована рабочая группа для детальной проработки инициативы и разработки конкретных законопроектов.
Причиной для законодательной инициативы стали выявленные в Крыму случаи использования дипфейков. С начала 2025 года в информационном поле Крыма фиксировались фальшивые видео и аудиозаписи, распространяемые якобы от имени чиновников и затрагивавшие межнациональные вопросы и региональные ограничения.
Ранее в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео
, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым