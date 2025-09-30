https://crimea.ria.ru/20250930/kurs-na-otdelenie-ot-rossii--v-zaporozhskoy-oblasti-oprovergli-dipfeyk-1149857590.html

"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщается в Telegram-канале, разоблачающем фейки.Как установлено, в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России. И добавляют, что фейковый канал, от имени которого публикуются подобные материалы, был зарегистрирован 15 сентября 2025 года. Эксперты указывают на признаки искусственной "накрутки" – одинаковое количество просмотров на каждом посте и схожее число подписчиков с оригинальным ресурсом."Показательно, что фейк вброшен в день трехлетия с момента вхождения новых регионов в состав РФ. Украинское ЦИПсО всеми силами пытается перебить дату, связанную с потерей территорий, и воодушевить свое население. Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам", – подчеркнули в сообщении.Ранее сообщалось, что слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в одной из школ Ейска - фейкРазлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейкВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей

