"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк - РИА Новости Крым, 30.09.2025
"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
2025-09-30T17:53
2025-09-30T17:53
запорожская область
фейк
дипфейк
центр информационно-психологических операций (ципсо)
новые регионы россии
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщается в Telegram-канале, разоблачающем фейки.Как установлено, в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России. И добавляют, что фейковый канал, от имени которого публикуются подобные материалы, был зарегистрирован 15 сентября 2025 года. Эксперты указывают на признаки искусственной "накрутки" – одинаковое количество просмотров на каждом посте и схожее число подписчиков с оригинальным ресурсом."Показательно, что фейк вброшен в день трехлетия с момента вхождения новых регионов в состав РФ. Украинское ЦИПсО всеми силами пытается перебить дату, связанную с потерей территорий, и воодушевить свое население. Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам", – подчеркнули в сообщении.Ранее сообщалось, что слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов".
"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк

В Запорожской области опровергли дипфейк о "курсе на отделение от России"

17:53 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщается в Telegram-канале, разоблачающем фейки.
Как установлено, в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.
"Исходное видео, из которого сделали данный фейк, было опубликовано 31 октября 2024 года, на нем Евгений Балицкий рассказывает о последствиях обстрела ВСУ мирных жителей Бердянска. На фейковом видео заметно, как грубо нейронка "подогнала" мимику под текст", – отмечают в источнике.
И добавляют, что фейковый канал, от имени которого публикуются подобные материалы, был зарегистрирован 15 сентября 2025 года. Эксперты указывают на признаки искусственной "накрутки" – одинаковое количество просмотров на каждом посте и схожее число подписчиков с оригинальным ресурсом.
"Показательно, что фейк вброшен в день трехлетия с момента вхождения новых регионов в состав РФ. Украинское ЦИПсО всеми силами пытается перебить дату, связанную с потерей территорий, и воодушевить свое население. Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам", – подчеркнули в сообщении.
Ранее сообщалось, что слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов".
