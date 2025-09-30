https://crimea.ria.ru/20250930/kurs-na-otdelenie-ot-rossii--v-zaporozhskoy-oblasti-oprovergli-dipfeyk-1149857590.html
"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщается в Telegram-канале, разоблачающем фейки.Как установлено, в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России. И добавляют, что фейковый канал, от имени которого публикуются подобные материалы, был зарегистрирован 15 сентября 2025 года. Эксперты указывают на признаки искусственной "накрутки" – одинаковое количество просмотров на каждом посте и схожее число подписчиков с оригинальным ресурсом."Показательно, что фейк вброшен в день трехлетия с момента вхождения новых регионов в состав РФ. Украинское ЦИПсО всеми силами пытается перебить дату, связанную с потерей территорий, и воодушевить свое население. Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам", – подчеркнули в сообщении.Ранее сообщалось, что слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в одной из школ Ейска - фейкРазлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейкВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Информация о том, что Запорожская область якобы "берет курс на отделение от России" – очередной фейк, который создал украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). Об этом сообщается в Telegram-канале, разоблачающем фейки.
Как установлено, в украинских соцсетях стало распространяться фальшивое видео, на котором губернатор области Евгений Балицкий якобы говорит об отделении от России.
"Исходное видео, из которого сделали данный фейк, было опубликовано 31 октября 2024 года, на нем Евгений Балицкий рассказывает о последствиях обстрела ВСУ мирных жителей Бердянска. На фейковом видео заметно, как грубо нейронка "подогнала" мимику под текст", – отмечают в источнике.
И добавляют, что фейковый канал, от имени которого публикуются подобные материалы, был зарегистрирован 15 сентября 2025 года. Эксперты указывают на признаки искусственной "накрутки" – одинаковое количество просмотров на каждом посте и схожее число подписчиков с оригинальным ресурсом.
"Показательно, что фейк вброшен в день трехлетия с момента вхождения новых регионов в состав РФ. Украинское ЦИПсО всеми силами пытается перебить дату, связанную с потерей территорий, и воодушевить свое население. Сохраняйте бдительность и доверяйте только проверенным источникам", – подчеркнули в сообщении.
Ранее сообщалось
, что слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов".
