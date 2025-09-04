Рейтинг@Mail.ru
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 04.09.2025
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк
Данные об увеличении площади разлива нефтепродуктов в черноморской акватории возле порта Новороссийск не соответствуют действительности, сейчас ликвидация... РИА Новости Крым, 04.09.2025
2025-09-04T19:22
2025-09-04T19:22
новороссийск
новости
нефть
экология
фейк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Данные об увеличении площади разлива нефтепродуктов в черноморской акватории возле порта Новороссийск не соответствуют действительности, сейчас ликвидация последствий ЧП устранена. Очередной фейк опровергли в оперштабе Краснодарского края.29 августа в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал РосМорРечФлот. Позже в ряде СМИ и сети Интернет распространилась информация о якобы увеличении площади разлива нефтепродуктов до 350 квадратных километров.Уточняется, что в месте разлива установили боновые заграждения, внесли сорбенты, собрали в районе аварии порядка 150 кубометров эмульсии – смеси воды с нефтепродуктами и сорбентами. На предмет возможных загрязнений обследовали акваторию моря и береговую линию от места аварии до заповедника Большой Утриш."Работы по ликвидации разлива в акватории порта Новороссийска завершили 30 августа. Мониторинг экологической обстановки продолжается", – заверили в оперштабе.
новороссийск
Новости
новороссийск, новости, нефть, экология, фейк
Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк

Информация об увеличении разлива нефти в порту Новороссийска является фейком – оперштаб

19:22 04.09.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Данные об увеличении площади разлива нефтепродуктов в черноморской акватории возле порта Новороссийск не соответствуют действительности, сейчас ликвидация последствий ЧП устранена. Очередной фейк опровергли в оперштабе Краснодарского края.
29 августа в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал РосМорРечФлот. Позже в ряде СМИ и сети Интернет распространилась информация о якобы увеличении площади разлива нефтепродуктов до 350 квадратных километров.
"Реальная площадь загрязнения акватории, подтвержденная Главным управлением МЧС по Краснодарскому краю, составляла 0,35 квадратных километров – это в тысячу раз меньше", – сказано в сообщении
© Оперштаб Краснодарский крайФейк о разливе нефти в Новороссийске
Фейк о разливе нефти в Новороссийске
© Оперштаб Краснодарский край
Фейк о разливе нефти в Новороссийске
Уточняется, что в месте разлива установили боновые заграждения, внесли сорбенты, собрали в районе аварии порядка 150 кубометров эмульсии – смеси воды с нефтепродуктами и сорбентами. На предмет возможных загрязнений обследовали акваторию моря и береговую линию от места аварии до заповедника Большой Утриш.
"Работы по ликвидации разлива в акватории порта Новороссийска завершили 30 августа. Мониторинг экологической обстановки продолжается", – заверили в оперштабе.
НовороссийскНовостиНефтьЭкологияФейк
 
