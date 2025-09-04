https://crimea.ria.ru/20250904/razliv-nefti-v-portu-novorossiyska--na-kubani-oprovergli-novyy-feyk-1149214655.html

Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк

Разлив нефти в порту Новороссийска – на Кубани опровергли новый фейк

2025-09-04T19:22

2025-09-04T19:22

2025-09-04T19:22

новороссийск

новости

нефть

экология

фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Данные об увеличении площади разлива нефтепродуктов в черноморской акватории возле порта Новороссийск не соответствуют действительности, сейчас ликвидация последствий ЧП устранена. Очередной фейк опровергли в оперштабе Краснодарского края.29 августа в порту Новороссийска при погрузке нефти на танкер произошла нештатная ситуация, некоторое количество нефти вышло на поверхность, сообщал РосМорРечФлот. Позже в ряде СМИ и сети Интернет распространилась информация о якобы увеличении площади разлива нефтепродуктов до 350 квадратных километров.Уточняется, что в месте разлива установили боновые заграждения, внесли сорбенты, собрали в районе аварии порядка 150 кубометров эмульсии – смеси воды с нефтепродуктами и сорбентами. На предмет возможных загрязнений обследовали акваторию моря и береговую линию от места аварии до заповедника Большой Утриш."Работы по ликвидации разлива в акватории порта Новороссийска завершили 30 августа. Мониторинг экологической обстановки продолжается", – заверили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Утечки нефтепродуктов из затонувших в Керченском проливе танкеров нетВ России проверили танкеры: есть замечания к 230 судамКак восстанавливается экосистема Черного моря после аварии с танкерами

