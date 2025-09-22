На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо
Фейки о смерти губернатора Херсонской области Сальдо опровергла его пресс-служба
16:07 22.09.2025 (обновлено: 17:11 22.09.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.
"Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве", – сказано в сообщении пресс-скретаря губернатора.
По информации Василенко, в понедельник Владимир Сальдо подписал соглашение с Никарагуа во время рабочей поездки в Москву.
Ранее в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ.
