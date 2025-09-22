https://crimea.ria.ru/20250922/na-khersonschine-prokommentirovali-slukhi-o-smerti-gubernatora-saldo-1149629556.html

На Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо

2025-09-22T16:07

2025-09-22T16:07

2025-09-22T17:11

владимир сальдо

херсонская область

новости

фейк

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145764206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f46e7ee326abc4ff8793f9046c9a49d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Слухи о смерти губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, которые разгоняют на Украине – очередная работа "киевских фейкометов". Губернатор находится в добром здравии с рабочей поездкой в столице России. Такую информацию РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко.По информации Василенко, в понедельник Владимир Сальдо подписал соглашение с Никарагуа во время рабочей поездки в Москву.Ранее в соцсетях проукраинские каналы публиковали информацию якобы о том, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо погиб в результате атаки ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

владимир сальдо, херсонская область, новости, фейк