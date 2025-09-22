Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа - РИА Новости Крым, 22.09.2025
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа
Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 22.09.2025
2025-09-22T13:12
2025-09-22T12:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Республикой Никарагуа.Министр напомнил, что еще в 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа."В 2021 году было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Никарагуа и Республикой Крым. Это были смелые, политически важные шаги, которые были предприняты никарагуанскими друзьями вопреки давлению и угрозам со стороны так называемого коллективного Запада", - сказал Лавров.Эти связи, по словам главы МИД РФ, продолжают развиваться. В частности, в прошлом году было установлено побратимство между Ялтой и мэрией Гранады. Также успешно реализуется сотрудничество школ-побратимов: средней общеобразовательной школы №45 с углубленным изучением испанского языка имени Соколова в Севастополе и школой имени Рубена Дарио в Матагальпе.Говоря о новых российских регионах, Лавров подчеркнул растущий интерес к налаживанию контактов с ними со стороны стран глобального Юга и Востока."Регионы РФ посещают представители общественно-политических, деловых, научных кругов, которые могут воочию увидеть разницу между действительностью и откровенной русофобской пропагандой, которую распространяют ангажированные западные СМИ", - отметил руководитель российского дипведомства."Промышленный потенциал Донбасса и Новороссии масштабен, перспективы для расширения взаимовыгодной кооперации налицо, и наши партнеры за рубежом это понимают", - добавил Лавров.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Лавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и Никарагуа

13:12 22.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Сотрудничество Крыма и Никарагуа продолжают развиваться, вопреки давлению и угрозам коллективного Запада на власти латиноамериканской страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на церемонии подписания соглашений о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Республикой Никарагуа.
Министр напомнил, что еще в 2014 году Манагуа признала Крым частью России, а в ноябре 2020 года на полуострове уже открылось почетное консульство Никарагуа.
"В 2021 году было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Никарагуа и Республикой Крым. Это были смелые, политически важные шаги, которые были предприняты никарагуанскими друзьями вопреки давлению и угрозам со стороны так называемого коллективного Запада", - сказал Лавров.
Эти связи, по словам главы МИД РФ, продолжают развиваться. В частности, в прошлом году было установлено побратимство между Ялтой и мэрией Гранады. Также успешно реализуется сотрудничество школ-побратимов: средней общеобразовательной школы №45 с углубленным изучением испанского языка имени Соколова в Севастополе и школой имени Рубена Дарио в Матагальпе.
Говоря о новых российских регионах, Лавров подчеркнул растущий интерес к налаживанию контактов с ними со стороны стран глобального Юга и Востока.
"Регионы РФ посещают представители общественно-политических, деловых, научных кругов, которые могут воочию увидеть разницу между действительностью и откровенной русофобской пропагандой, которую распространяют ангажированные западные СМИ", - отметил руководитель российского дипведомства.
"Промышленный потенциал Донбасса и Новороссии масштабен, перспективы для расширения взаимовыгодной кооперации налицо, и наши партнеры за рубежом это понимают", - добавил Лавров.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
