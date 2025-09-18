https://crimea.ria.ru/20250918/strelba-v-odnoy-iz-shkol-eyska---feyk-1149528947.html
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы произошедшей стрельбе в одной из школ Ейска. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T12:10
2025-09-18T12:10
2025-09-18T12:10
кубань
фейк
краснодарский край
новости
школа
ейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы произошедшей стрельбе в одной из школ Ейска. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации администрации Ейского района, во всех школах занятия проходят в штатном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейКарантин по бешенству в Краснодарском крае: власти опровергли фейкВ Крыму предупредили об усилении информационных атак
кубань
краснодарский край
ейск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_78:150:1121:932_1920x0_80_0_0_093fb44d1db329c1aaecfd098e0476e6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубань, фейк, краснодарский край, новости, школа, ейск
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
На Кубани опровергли информацию о стрельбе в одной из школ Ейска