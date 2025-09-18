Рейтинг@Mail.ru
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы произошедшей стрельбе в одной из школ Ейска. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы произошедшей стрельбе в одной из школ Ейска. Об этом сообщает оперштаб Кубани.По информации администрации Ейского района, во всех школах занятия проходят в штатном режиме.
Стрельба в одной из школ Ейска - фейк

На Кубани опровергли информацию о стрельбе в одной из школ Ейска

12:10 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы произошедшей стрельбе в одной из школ Ейска. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию, якобы в одной из школ Ейска произошла стрельба. Это – фейк!" - говорится в сообщении.
По информации администрации Ейского района, во всех школах занятия проходят в штатном режиме.
