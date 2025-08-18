В Крыму предупредили об усилении информационных атак

https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-predupredili-ob-usilenii-informatsionnykh-atak-1148816418.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.По его словам, современный информационный поток становится все более массовым и изощренным, что требует особой внимательности. Гражданам не надо поддаваться панике, не следует распространять слухи и необходимо доверять только проверенной информации от официальных источников."Особенно это касается даже не рядовых граждан, не простых людей, которые, как правило, умеют отделять зерна от плевел, а представителей органов власти. Для них абсолютно недопустимо распространять слухи, тем самым помогая врагу. За это потом будет стыдно всем. Такие сплетники и паникеры недостойны представлять интересы государства и граждан. Еще раз прошу всех доверять только официальным источникам информации", – подытожил Аксенов.Ранее в эфире украинского марафона "Единые новости" глава СБУ Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ". Военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин назвали это ничтожной пиар-акцией и театральным представлением.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан строго соблюдать правила информационной гигиены в условиях сложной международной обстановки и усиливающихся информационных атак.
"Мы вступили в очень важный исторический период. В мире происходят события, которые могут кардинально поменять ситуацию в глобальной политике, повлиять буквально на все – в том числе на жизнь каждого из нас", – подчеркнул глава РК.
По его словам, современный информационный поток становится все более массовым и изощренным, что требует особой внимательности. Гражданам не надо поддаваться панике, не следует распространять слухи и необходимо доверять только проверенной информации от официальных источников.
"Особенно это касается даже не рядовых граждан, не простых людей, которые, как правило, умеют отделять зерна от плевел, а представителей органов власти. Для них абсолютно недопустимо распространять слухи, тем самым помогая врагу. За это потом будет стыдно всем. Такие сплетники и паникеры недостойны представлять интересы государства и граждан. Еще раз прошу всех доверять только официальным источникам информации", – подытожил Аксенов.
Ранее в эфире украинского марафона "Единые новости" глава СБУ Малюк* заявил
, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ". Военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин назвали это ничтожной пиар-акцией
и театральным представлением.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
