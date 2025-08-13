https://crimea.ria.ru/20250813/staraya-pesnya-o-glavnom-zachem-sbu-zapustila-novyy-feyk-o-krymskom-moste-1148691802.html
Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте
2025-08-13T13:37
2025-08-13T13:37
2025-08-13T14:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* о том, что Крымский мост якобы стал аварийным после совершенных терактов, являются ничтожной пиар-акцией. Свое мнение о том, почему это очередное театральное представление, для кого оно исполнено и что в действительности показало, РИА Новости Крым высказали военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин.Ранее в эфире украинского марафона "Единые новости" глава СБУ Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ"."Что касается эффективности акций, о которых говорит этот человек, то все настолько несоразмерно возможностям России, что любые попытки навредить оборачиваются прежде всего против того же Малюка* и прочих", – прокомментировал Хроленко.Крымский мост очень прочен и надежен, что признают все технические специалисты, подчеркнул в свою очередь Козюлин. Он напомнил, что после атак украинской стороны на мост не только в служебных сообщениях российских властей, но и в независимых западных СМИ подтверждалось, что движение по нему возобновлялось спустя несколько часов после инцидентов."И сообщения о "серьезных повреждениях" регулярно опровергаются. Мост работает и выполняет свои функции. А восстановительные работы после прошлых атак показали, что объект поддается оперативному ремонту и остается устойчивым к попыткам диверсий", – сказал Козюлин.Пиар с одной цельюОба эксперта делают вывод, что такого рода заявления из Киева являются ни чем иным, как пиар-акцией, и цель у нее фактически одна - сместить фокус с внутренних проблем самой Украины."Здесь желание оттянуть внимание общества и внешних наблюдателей от печальных событий на фронте, обрушения обороны ВСУ на разных участках фронта. Тогда вызывают на Банковую и говорят сказать что-то жизнеутверждающее. И выходит условный Малюк* и рассказывает, как они "разрушали" Крымский мост. Или условный начальник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) на крыше дома говорит, какие они крутые и какие у них планы", – прокомментировал Хроленко.Козюлин называет последние заявления генерала-лейтенанта Малюка* о Крымском мосте элементом информационно-психологической операции, нацеленной на поддержание военного духа внутри Украины.При этом такие атаки ведут к ответным ударам со стороны России по украинской инфраструктуре и военным объектам, добавил Козюлин."Визитка" Украины на Крымском мостуТем не менее, правда в заявлениях главы СБУ все же присутствует, замечает Хроленко."Если говорить о том, что СБУ занимается терактами на гражданских объектах, и теракты – это их визитная карточка, то да", – сказал эксперт.Он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не опускается до такого уровня операций, хотя могла бы, например, уничтожить мосты через Днепр, и одно это о многом говорит, в том числе Западу."Киев, разделенный на две части рекой, Россия вполне могла бы разделить окончательно, сметая все мосты, включая железнодорожные, а также метро и так далее. Но она не трогает этого. А СБУ гордится тем, что устраивает теракты на гражданских объектах", – указал Хроленко.Как и его коллега, он считает, что такого рода проявления террора становятся своеобразными "театрализованными представлениями" – перфомансом, на который зарубежная аудитория уже не реагирует, а вот российские спецслужбы – "очень даже да".* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* о том, что Крымский мост якобы стал аварийным после совершенных терактов, являются ничтожной пиар-акцией. Свое мнение о том, почему это очередное театральное представление, для кого оно исполнено и что в действительности показало, РИА Новости Крым
высказали военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин.
Ранее в эфире украинского марафона "Единые новости" глава СБУ Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ".
"Что касается эффективности акций, о которых говорит этот человек, то все настолько несоразмерно возможностям России, что любые попытки навредить оборачиваются прежде всего против того же Малюка* и прочих", – прокомментировал Хроленко.
Крымский мост очень прочен и надежен, что признают все технические специалисты, подчеркнул в свою очередь Козюлин. Он напомнил, что после атак украинской стороны на мост не только в служебных сообщениях российских властей, но и в независимых западных СМИ подтверждалось, что движение по нему возобновлялось спустя несколько часов после инцидентов.
"И сообщения о "серьезных повреждениях" регулярно опровергаются. Мост работает и выполняет свои функции. А восстановительные работы после прошлых атак показали, что объект поддается оперативному ремонту и остается устойчивым к попыткам диверсий", – сказал Козюлин.
Что касается заявлений об "аварийности" Крымского моста сегодня, по которому ежедневно ходят поезда и автомобильный транспорт, то убедиться в их лживости могут тысячи людей, отметил Хроленко.
Пиар с одной целью
Оба эксперта делают вывод, что такого рода заявления из Киева являются ни чем иным, как пиар-акцией, и цель у нее фактически одна - сместить фокус с внутренних проблем самой Украины.
"Здесь желание оттянуть внимание общества и внешних наблюдателей от печальных событий на фронте, обрушения обороны ВСУ на разных участках фронта. Тогда вызывают на Банковую и говорят сказать что-то жизнеутверждающее. И выходит условный Малюк* и рассказывает, как они "разрушали" Крымский мост. Или условный начальник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) на крыше дома говорит, какие они крутые и какие у них планы", – прокомментировал Хроленко.
Козюлин называет последние заявления генерала-лейтенанта Малюка* о Крымском мосте элементом информационно-психологической операции, нацеленной на поддержание военного духа внутри Украины.
"Для российской стороны мост имеет символическое значение, поэтому атаки на него используются Киевом как элемент информационной войны, причем зачастую преувеличиваются их реальные последствия для российской инфраструктуры. В действительности же подобные действия не приводят к стратегическим переломам на фронте, а служат паблисити для руководства украинских силовых органов", – сказал он.
При этом такие атаки ведут к ответным ударам со стороны России по украинской инфраструктуре и военным объектам, добавил Козюлин.
"Визитка" Украины на Крымском мосту
Тем не менее, правда в заявлениях главы СБУ все же присутствует, замечает Хроленко.
"Если говорить о том, что СБУ занимается терактами на гражданских объектах, и теракты – это их визитная карточка, то да", – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не опускается до такого уровня операций, хотя могла бы, например, уничтожить мосты через Днепр, и одно это о многом говорит, в том числе Западу.
"Киев, разделенный на две части рекой, Россия вполне могла бы разделить окончательно, сметая все мосты, включая железнодорожные, а также метро и так далее. Но она не трогает этого. А СБУ гордится тем, что устраивает теракты на гражданских объектах", – указал Хроленко.
Как и его коллега, он считает, что такого рода проявления террора становятся своеобразными "театрализованными представлениями" – перфомансом, на который зарубежная аудитория уже не реагирует, а вот российские спецслужбы – "очень даже да".
"В последнее время – дни, недели – участились факты задержания агентов, диверсантов украинских в разных точках России. В том числе в Крыму, и в центральной России, и где-то в Сибири, на Дальнем Востоке. Причем, я думаю, не все становится достоянием гласности. Идет серьезная борьба. Есть контрразведка ФСБ, военная разведка. Россия работает и спокойно преодолевает мелкие неприятности, которые ей пытаются создать", - констатировал Хроленко.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
