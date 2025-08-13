https://crimea.ria.ru/20250813/staraya-pesnya-o-glavnom-zachem-sbu-zapustila-novyy-feyk-o-krymskom-moste-1148691802.html

Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте

Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте - РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг

Слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* о том, что Крымский мост якобы стал аварийным после совершенных терактов, являются ничтожной... РИА Новости Крым, 13.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* о том, что Крымский мост якобы стал аварийным после совершенных терактов, являются ничтожной пиар-акцией. Свое мнение о том, почему это очередное театральное представление, для кого оно исполнено и что в действительности показало, РИА Новости Крым высказали военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин.Ранее в эфире украинского марафона "Единые новости" глава СБУ Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ"."Что касается эффективности акций, о которых говорит этот человек, то все настолько несоразмерно возможностям России, что любые попытки навредить оборачиваются прежде всего против того же Малюка* и прочих", – прокомментировал Хроленко.Крымский мост очень прочен и надежен, что признают все технические специалисты, подчеркнул в свою очередь Козюлин. Он напомнил, что после атак украинской стороны на мост не только в служебных сообщениях российских властей, но и в независимых западных СМИ подтверждалось, что движение по нему возобновлялось спустя несколько часов после инцидентов."И сообщения о "серьезных повреждениях" регулярно опровергаются. Мост работает и выполняет свои функции. А восстановительные работы после прошлых атак показали, что объект поддается оперативному ремонту и остается устойчивым к попыткам диверсий", – сказал Козюлин.Пиар с одной цельюОба эксперта делают вывод, что такого рода заявления из Киева являются ни чем иным, как пиар-акцией, и цель у нее фактически одна - сместить фокус с внутренних проблем самой Украины."Здесь желание оттянуть внимание общества и внешних наблюдателей от печальных событий на фронте, обрушения обороны ВСУ на разных участках фронта. Тогда вызывают на Банковую и говорят сказать что-то жизнеутверждающее. И выходит условный Малюк* и рассказывает, как они "разрушали" Крымский мост. Или условный начальник ГУР (Главное управление разведки минобороны Украины - ред.) на крыше дома говорит, какие они крутые и какие у них планы", – прокомментировал Хроленко.Козюлин называет последние заявления генерала-лейтенанта Малюка* о Крымском мосте элементом информационно-психологической операции, нацеленной на поддержание военного духа внутри Украины.При этом такие атаки ведут к ответным ударам со стороны России по украинской инфраструктуре и военным объектам, добавил Козюлин."Визитка" Украины на Крымском мостуТем не менее, правда в заявлениях главы СБУ все же присутствует, замечает Хроленко."Если говорить о том, что СБУ занимается терактами на гражданских объектах, и теракты – это их визитная карточка, то да", – сказал эксперт.Он подчеркнул, что, в отличие от Украины, Россия не опускается до такого уровня операций, хотя могла бы, например, уничтожить мосты через Днепр, и одно это о многом говорит, в том числе Западу."Киев, разделенный на две части рекой, Россия вполне могла бы разделить окончательно, сметая все мосты, включая железнодорожные, а также метро и так далее. Но она не трогает этого. А СБУ гордится тем, что устраивает теракты на гражданских объектах", – указал Хроленко.Как и его коллега, он считает, что такого рода проявления террора становятся своеобразными "театрализованными представлениями" – перфомансом, на который зарубежная аудитория уже не реагирует, а вот российские спецслужбы – "очень даже да".* внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ самых ярких фантазий Украины о Крымском мостеНа Украине придумали новую причину "обрушения" Крымского моста >>Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк

крымский мост

