Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост

Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* заявил, что Крымский мост якобы стал аварийной конструкцией после совершенных СБУ атак.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* заявил, что Крымский мост якобы стал аварийной конструкцией после совершенных СБУ атак. Об этом он сказал в эфире марафона "Единые новости" в интервью украинскому телеканалу.По словам Малюка*, украинские спецслужбы организовали на Крымский мост три атаки – на суше, на воде и под водой, – и все они якобы "были успешными". Он также сказал, что у Службы безопасности Украины якобы есть "сотни реализаций" успешных спецопераций, но Крымский мост среди них занимает особое место."Если нужна какая-нибудь яркая визитка, то это Крымский мост", - заявил он.Однако за громкими заявлениями никаких аргументов не последовало, доказательств своим словам он не привел. Между тем Крымский мост работает в штатном режиме и не имеет никаких признаков "аварийности". Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. При этом киевский режим не оставляет попыток атаковать мостовой переход, а также плодит многочисленные фейки о нем.С самого начала украинские и западные эксперты в один голос заявляли, что никакого моста не существует. А когда в Сети появились тысячи фотографий транспортного перехода, Киев поменял риторику и сообщил, что мост якобы построен без соблюдения геодезических норм, и любая нагрузка сразу станет для него фатальной. Очередной миф о Крымском мосте — движение частей конструкции в разных направлениях. В августе прошлого года киевские власти распространяли информацию о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста. В марте украинская пропаганда распространяла в соцсетях и мессенджерах фейк о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий. И каждую попытку атаковать мост украинские СМИ пытаются выдать за "успешную операцию".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост - видеоТоп самых ярких фантазий Украины о Крымском мостеТеракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП

крымский мост

украина

