Рейтинг@Mail.ru
Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/glava-sbu-sdelal-novoe-zayavlenie-pro-krymskiy-most--1148685601.html
Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* заявил, что Крымский мост якобы стал аварийной конструкцией после совершенных СБУ атак. Об этом он сказал РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T11:08
2025-08-13T11:05
крымский мост
сбу (служба безопасности украины)
василий малюк
украина
теракт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687549_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_062ceaf9245afebde16f1522732b538e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* заявил, что Крымский мост якобы стал аварийной конструкцией после совершенных СБУ атак. Об этом он сказал в эфире марафона "Единые новости" в интервью украинскому телеканалу.По словам Малюка*, украинские спецслужбы организовали на Крымский мост три атаки – на суше, на воде и под водой, – и все они якобы "были успешными". Он также сказал, что у Службы безопасности Украины якобы есть "сотни реализаций" успешных спецопераций, но Крымский мост среди них занимает особое место."Если нужна какая-нибудь яркая визитка, то это Крымский мост", - заявил он.Однако за громкими заявлениями никаких аргументов не последовало, доказательств своим словам он не привел. Между тем Крымский мост работает в штатном режиме и не имеет никаких признаков "аварийности". Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. При этом киевский режим не оставляет попыток атаковать мостовой переход, а также плодит многочисленные фейки о нем.С самого начала украинские и западные эксперты в один голос заявляли, что никакого моста не существует. А когда в Сети появились тысячи фотографий транспортного перехода, Киев поменял риторику и сообщил, что мост якобы построен без соблюдения геодезических норм, и любая нагрузка сразу станет для него фатальной. Очередной миф о Крымском мосте — движение частей конструкции в разных направлениях. В августе прошлого года киевские власти распространяли информацию о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста. В марте украинская пропаганда распространяла в соцсетях и мессенджерах фейк о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий. И каждую попытку атаковать мост украинские СМИ пытаются выдать за "успешную операцию".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как строили Крымский мост - видеоТоп самых ярких фантазий Украины о Крымском мостеТеракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
https://crimea.ria.ru/20190516/1116643695.html
крымский мост
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687549_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0d2e6ba89b023c52775e9654fe56633e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, сбу (служба безопасности украины), василий малюк, украина, теракт, новости
Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост

Малюк* заявил об "аварийности" Крымского моста после атак украинских спецслужб

11:08 13.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* заявил, что Крымский мост якобы стал аварийной конструкцией после совершенных СБУ атак. Об этом он сказал в эфире марафона "Единые новости" в интервью украинскому телеканалу.
По словам Малюка*, украинские спецслужбы организовали на Крымский мост три атаки – на суше, на воде и под водой, – и все они якобы "были успешными".
"Мост сегодня функционирует в ограниченном режиме – по нему двигаются грузовики весом не более 5 тонн. Никакой военной логистики враг там не перемещает. Поэтому я бы сказал, это такая аварийная конструкция", – приводит слова Малюка* пресс-служба СБУ.
Он также сказал, что у Службы безопасности Украины якобы есть "сотни реализаций" успешных спецопераций, но Крымский мост среди них занимает особое место.
"Если нужна какая-нибудь яркая визитка, то это Крымский мост", - заявил он.
Однако за громкими заявлениями никаких аргументов не последовало, доказательств своим словам он не привел. Между тем Крымский мост работает в штатном режиме и не имеет никаких признаков "аварийности". Ежедневно им пользуются тысячи автомобилистов. Он был и остается главной транспортной артерией, соединяющей Крым с материковой частью страны. При этом киевский режим не оставляет попыток атаковать мостовой переход, а также плодит многочисленные фейки о нем.
С самого начала украинские и западные эксперты в один голос заявляли, что никакого моста не существует. А когда в Сети появились тысячи фотографий транспортного перехода, Киев поменял риторику и сообщил, что мост якобы построен без соблюдения геодезических норм, и любая нагрузка сразу станет для него фатальной. Очередной миф о Крымском мосте — движение частей конструкции в разных направлениях.
В августе прошлого года киевские власти распространяли информацию о якобы готовящемся перекрытии Крымского моста. В марте украинская пропаганда распространяла в соцсетях и мессенджерах фейк о проведении на Крымском мосту контртеррористических мероприятий. И каждую попытку атаковать мост украинские СМИ пытаются выдать за "успешную операцию".
Вид на Крымский мост
16 мая 2019, 07:49
Полет украинской фантазии: громкие фейки о Крымском мосте
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как строили Крымский мост - видео
Топ самых ярких фантазий Украины о Крымском мосте
Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
 
Крымский мостСБУ (Служба безопасности Украины)Василий МалюкУкраинаТерактНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
11:08Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
10:55Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
10:14Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
09:35Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
09:19Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
00:01Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
Лента новостейМолния