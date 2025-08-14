https://crimea.ria.ru/20250814/ukraina-pridumala-novyy-feyk-o-blokirovke-interneta-v-krymu--1148714389.html

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей"... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T12:45

2025-08-14T12:45

2025-08-14T12:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей". Это - ложная информация, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

