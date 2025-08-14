Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей". Это - ложная информация, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"Украина вкидывает фейки про "указы местных властей о блокировке мобильного интернета". Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
