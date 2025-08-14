Рейтинг@Mail.ru
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250814/ukraina-pridumala-novyy-feyk-o-blokirovke-interneta-v-krymu--1148714389.html
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 14.08.2025
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей"... РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T12:45
2025-08-14T12:43
крым
новости крыма
интернет
олег крючков
мобильная связь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cadc6fb662d75963bffcb8eb2c3863d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей". Это - ложная информация, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков. Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/11/1147273519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_231f71b374397d9ae12340ee71711524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, интернет, олег крючков, мобильная связь
Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму

Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму

12:45 14.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодросток со смартфоном
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму, в соцсетях распространяется информация якобы о наличии соответствующего "указа местных властей". Это - ложная информация, заявил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
"Украина вкидывает фейки про "указы местных властей о блокировке мобильного интернета". Не верьте фальшивкам. Такого указа нет. Веерные блокировки мобильного интернета в регионах России (в том числе в Крыму) проводятся центром - без уведомления местной власти. Цель - лишение врага возможности управлять БПЛА, наводить удары", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаИнтернетОлег КрючковМобильная связь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины
14:14Еще два фрегата-носителя "Калибров" заложат для флота России в 2026 году
14:02Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске
13:28Армия России идет вперед: за сутки боев ВСУ потеряли 1315 боевиков
13:21В Крыму рассказали о преимуществах электробуса на дорогах Симферополя
13:15На Кубани опровергли фейк об увольнении пенсионеров из органов власти
13:06Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
12:45Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
12:33Армия России освободила населенные пункты Щербиновка и Искра в ДНР
12:25Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
12:14Встреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробности
11:30Обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани
11:17ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
11:08Число раненных при ударе ВСУ по многоэтажкам в Ростове выросло до 13
10:56Госучреждения Белгородской области переведены на дистант из-за атак ВСУ
10:55ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненый
10:38Опасная погода: в Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:17Крымский мост сейчас - со стороны Керчи трехчасовая очередь
10:03Крупный лесной пожар в Судаке тушили 12 часов
09:49Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
Лента новостейМолния