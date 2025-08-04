Рейтинг@Mail.ru
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250804/veernye-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-nado-znat-1148487165.html
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T22:12
2025-08-04T22:30
интернет
симферополь
ялта
евпатория
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Отмечается, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории."Это делается для противодействия атакам и... исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов", – уточняется в сообщении советника главы республики.По словам Крючкова, голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.Крымчанам и гостям полуострова на время длительного отключения мобильного интернета рекомендуется пользоваться домашними, офисными и городскими сетями Wi-Fi. При этом вне дома и офиса отдавать предпочтение Wi-Fi в заведениях (кафе, отелях или гостиницах), и не использовать открытые анонимные сети, так как они могут быть опасны.Поскольку Wi-Fi и голосовые вызовы снижают заряд аккумулятора телефона гораздо быстрее, следует держать при себе заведомо заряженный пауэрбанк.Рекомендуется также записать в телефон номера такси в регионе и скачать оффлайн-карты: Яндекс Карты/Навигатор, 2ГИС, Maps.me, Organic Maps, что поможет там, где действует GPS и ГЛОНАСС.Кроме того, власти советуют снимать наличные деньги на случай необходимости, поскольку при отключении интернета терминалы в магазинах, ресторанах и в транспорте могут не работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-proizoshel-sboy-v-rabote-mobilnogo-interneta-i-svyazi--1148373566.html
симферополь
ялта
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de23b6dcb1855e71537fe7fc9fd15c95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, симферополь, ялта, евпатория, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков
Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать

Веерные отключения мобильного интернета в Крыму и на юге России – что надо знать

22:12 04.08.2025 (обновлено: 22:30 04.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.
"Мобильный интернет будет веерно выключаться из центра на юге РФ и в Крыму... По федеральной команде (без участия местных властей)... на несколько часов или даже дней", – сказано в сообщении.
Отмечается, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории.
"Это делается для противодействия атакам и... исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов", – уточняется в сообщении советника главы республики.
По словам Крючкова, голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.
Крымчанам и гостям полуострова на время длительного отключения мобильного интернета рекомендуется пользоваться домашними, офисными и городскими сетями Wi-Fi. При этом вне дома и офиса отдавать предпочтение Wi-Fi в заведениях (кафе, отелях или гостиницах), и не использовать открытые анонимные сети, так как они могут быть опасны.
Поскольку Wi-Fi и голосовые вызовы снижают заряд аккумулятора телефона гораздо быстрее, следует держать при себе заведомо заряженный пауэрбанк.
Рекомендуется также записать в телефон номера такси в регионе и скачать оффлайн-карты: Яндекс Карты/Навигатор, 2ГИС, Maps.me, Organic Maps, что поможет там, где действует GPS и ГЛОНАСС.
Кроме того, власти советуют снимать наличные деньги на случай необходимости, поскольку при отключении интернета терминалы в магазинах, ресторанах и в транспорте могут не работать.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 10:33
В Крыму произошел сбой в работе мобильного интернета и связи
 
ИнтернетСимферопольЯлтаЕвпаторияНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег Крючков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
22:30МВД РФ опровергло слухи о введении ограничения срока службы легковушек
22:12Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать
22:08Крымский мост: очереди и время ожидания к вечеру понедельника
21:52Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше
21:32В Крыму предложили вносить в аттестат отметку за поведение в школе
21:14Во всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
20:48День шампанского: в Крыму делают этот напиток по французской технологии
20:28Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
20:02Россия больше не связана ограничениями по размещению ракет: заявление МИД
19:52ДНР нужны совместные с Крымом туристические маршруты
19:35Какой урожай винограда в Севастополе ждать в этом году
19:10Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
18:52На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
18:31В Севастополе из-за стройки повредили объект культурного наследия
18:10Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
17:44Когда в Севастополе закончат ремонт моста через речку Черная в Инкермане
17:28Очередь на Крымском мосту превысила 4000 авто
17:10Поисковые работы в Аджимушкайских каменоломнях – в чем смысл экспедиции
16:43Ливни и наводнения на Кубани: может ли стихия ударить по Крыму
Лента новостейМолния