https://crimea.ria.ru/20250804/veernye-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu--chto-nado-znat-1148487165.html

Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать

Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Веерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знать

Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T22:12

2025-08-04T22:12

2025-08-04T22:30

интернет

симферополь

ялта

евпатория

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Мобильный интернет в Крыму и на юге России будут веерно отключать на период от нескольких часов до нескольких дней в связи с необходимостью противодействовать атакам ВСУ. Об этом предупредил советник главы республики Олег Крючков.Отмечается, что такие меры с 2024 года уже затронули более 60 регионов России, и в Крыму они будут касаться в том числе крупных городов: Симферополя, Ялты, Евпатории."Это делается для противодействия атакам и... исключения возможности управления и наведения вражеских разносредовых дронов", – уточняется в сообщении советника главы республики.По словам Крючкова, голосовая связь и SMS при этом будут работать стабильно через сотовые каналы.Крымчанам и гостям полуострова на время длительного отключения мобильного интернета рекомендуется пользоваться домашними, офисными и городскими сетями Wi-Fi. При этом вне дома и офиса отдавать предпочтение Wi-Fi в заведениях (кафе, отелях или гостиницах), и не использовать открытые анонимные сети, так как они могут быть опасны.Поскольку Wi-Fi и голосовые вызовы снижают заряд аккумулятора телефона гораздо быстрее, следует держать при себе заведомо заряженный пауэрбанк.Рекомендуется также записать в телефон номера такси в регионе и скачать оффлайн-карты: Яндекс Карты/Навигатор, 2ГИС, Maps.me, Organic Maps, что поможет там, где действует GPS и ГЛОНАСС.Кроме того, власти советуют снимать наличные деньги на случай необходимости, поскольку при отключении интернета терминалы в магазинах, ресторанах и в транспорте могут не работать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-proizoshel-sboy-v-rabote-mobilnogo-interneta-i-svyazi--1148373566.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, симферополь, ялта, евпатория, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков