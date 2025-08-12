https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-mobilnyy-internet-budut-otklyuchat-na-neskolko-chasov-ili-dney-1148669243.html

В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней

В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней - РИА Новости Крым, 12.08.2025

В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней

Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T13:43

2025-08-12T13:43

2025-08-12T13:50

мобильная связь

крым

новости крыма

крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?

интернет

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111731/19/1117311921_0:307:5568:3439_1920x0_80_0_0_c0fff3d695237a0dee481e00fb7bd500.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны, добавили в правительстве. При этом голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi.Власти Севастополя также предупредили о возможном увеличении продолжительности отключений мобильного интернета в связи с необходимостью усиления мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисамВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьХакерские атаки: как защититься от киберугроз

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильная связь, крым, новости крыма, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?, интернет, безопасность республики крым и севастополя