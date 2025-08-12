https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-mobilnyy-internet-budut-otklyuchat-na-neskolko-chasov-ili-dney-1148669243.html
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T13:43
2025-08-12T13:43
2025-08-12T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны, добавили в правительстве. При этом голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi.Власти Севастополя также предупредили о возможном увеличении продолжительности отключений мобильного интернета в связи с необходимостью усиления мер безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение интернета – Минцифры подготовило схему доступа к сервисамВеерные отключения мобильного интернета в Крыму – что надо знатьХакерские атаки: как защититься от киберугроз
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней
13:43 12.08.2025 (обновлено: 13:50 12.08.2025)