В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T13:43
2025-08-12T13:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики. Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны, добавили в правительстве. При этом голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы. Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi.Власти Севастополя также предупредили о возможном увеличении продолжительности отключений мобильного интернета в связи с необходимостью усиления мер безопасности.
13:43 12.08.2025 (обновлено: 13:50 12.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоМобильная связь в Крыму
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, сообщает официальный Telegram-канал правительства республики.
"В Крыму будут веерно отключать мобильный интернет на несколько часов или дней. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Такие меры коснулись не только Крыма, но и более 60 регионов страны, добавили в правительстве. При этом голосовая связь и смс продолжат работать стабильно через обычные сотовые каналы.
Для подключения к интернету крымчанам и гостям полуострова рекомендуют использовать городские, офисные и домашние линии, а также Wi-Fi.
Власти Севастополя также предупредили о возможном увеличении продолжительности отключений мобильного интернета в связи с необходимостью усиления мер безопасности.
