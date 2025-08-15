Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
Информация о введении ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии в Запорожской области ложная, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T14:09
2025-08-15T13:40
запорожье
фейк
запорожская область
евгений балицкий
электросети
электроэнергия
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/16/1142844664_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bb831c7e96bee70bb720e97808b0d1ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Информация о введении ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии в Запорожской области ложная, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, информация не соответствует действительности, все потребители области полностью обеспечены ресурсом. Более того, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощностей.Балицкий подчеркнул, что распространение подобного фейка – намеренное разжигание социального напряжения. Он просит жителей и гостей области доверять только достоверной информации.Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Однако уже вскоре подача ресурсов жителям Запорожской области была полностью стабилизирована.
запорожье
запорожская область
новые регионы россии
запорожье, фейк, запорожская область, евгений балицкий, электросети, электроэнергия, новые регионы россии, новости
В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию

В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию

14:09 15.08.2025
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Информация о введении ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии в Запорожской области ложная, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
"Зафиксировали распространение недостоверной информации через рассылку "распоряжения" о якобы введении в Запорожской области ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии", – пишет он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, информация не соответствует действительности, все потребители области полностью обеспечены ресурсом. Более того, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощностей.
Балицкий подчеркнул, что распространение подобного фейка – намеренное разжигание социального напряжения. Он просит жителей и гостей области доверять только достоверной информации.
Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Однако уже вскоре подача ресурсов жителям Запорожской области была полностью стабилизирована.
