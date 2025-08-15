https://crimea.ria.ru/20250815/v-zaporozhe-oprovergli-feyk-o-vvedenii-ogranicheniy-na-elektroenergiyu-1148744377.html

В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию

В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию - РИА Новости Крым, 15.08.2025

В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию

Информация о введении ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии в Запорожской области ложная, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Информация о введении ограничений на потребление и перераспределение электроэнергии в Запорожской области ложная, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.По словам губернатора, информация не соответствует действительности, все потребители области полностью обеспечены ресурсом. Более того, продолжается прием заявок на технологическое присоединение и увеличение мощностей.Балицкий подчеркнул, что распространение подобного фейка – намеренное разжигание социального напряжения. Он просит жителей и гостей области доверять только достоверной информации.Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Однако уже вскоре подача ресурсов жителям Запорожской области была полностью стабилизирована.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУНа Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известноВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области

