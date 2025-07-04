https://crimea.ria.ru/20250704/na-zaporozhskoy-aes-otklyucheno-vneshnee-elektrosnabzhenie---chto-izvestno-1147721445.html
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T19:09
2025-07-04T19:09
2025-07-04T19:10
заэс (запорожская атомная электростанция)
происшествия
отключение электроэнергии
новости
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции.По данным пресс-службы ЗАЭС, оборудование станции находится в безопасном состоянии. Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Также в сообщении говорится, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, отключение электроэнергии, новости, запорожская область
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно
На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение
19:09 04.07.2025 (обновлено: 19:10 04.07.2025)