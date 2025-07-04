https://crimea.ria.ru/20250704/na-zaporozhskoy-aes-otklyucheno-vneshnee-elektrosnabzhenie---chto-izvestno-1147721445.html

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно - РИА Новости Крым, 04.07.2025

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение - что известно

На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции. РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T19:09

2025-07-04T19:09

2025-07-04T19:10

заэс (запорожская атомная электростанция)

происшествия

отключение электроэнергии

новости

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС отключено внешнее электроснабжение, об этом сообщила пресс-служба станции.По данным пресс-службы ЗАЭС, оборудование станции находится в безопасном состоянии. Персонал контролирует его работу. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Также в сообщении говорится, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения находится под постоянным контролем и не превышает природных значений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250704/silnyy-pozhar-i-dvoe-ranenykh-vsu-udali-po-predpriyatiyu-v-shebekino-1147721262.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), происшествия, отключение электроэнергии, новости, запорожская область