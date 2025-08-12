https://crimea.ria.ru/20250812/dym-nad-zaes-chto-proiskhodit-na-posle-ataki-vsu-1148675414.html

Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.На месте работают сотрудники МЧС. По словам губернатора, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме.Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСДрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

