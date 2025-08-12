Рейтинг@Mail.ru
Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/dym-nad-zaes-chto-proiskhodit-na-posle-ataki-vsu-1148675414.html
Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
Украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате произошло возгорание сухой растительности. Об этом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T18:14
2025-08-12T18:14
заэс (запорожская атомная электростанция)
пожар
евгений балицкий
запорожская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148675269_39:0:1159:630_1920x0_80_0_0_b7f0c1c10e3505a68f5249fa649ec77b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.На месте работают сотрудники МЧС. По словам губернатора, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме.Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСДрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148675269_179:0:1019:630_1920x0_80_0_0_7f1d0749203cebe514ef3253e815d53c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), пожар, евгений балицкий, запорожская область, новости
Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ

ВСУ попытались обстрелять территорию у Запорожской АЭС – произошло возгорание сухостоя

18:14 12.08.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПожар возле ЗАЭС
Пожар возле ЗАЭС
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники МЧС. По словам губернатора, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме.
"Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - добавил Балицкий.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС
Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ПожарЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
19:55Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
19:42Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
19:28Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
19:12Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
18:49В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
18:20Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
18:14Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
18:09В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
17:41Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
17:33Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы
17:26Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
17:05На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
17:01Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения
15:57Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза
15:41У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
15:25ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе
15:09Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
14:40В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
14:18В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
Лента новостейМолния