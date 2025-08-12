Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
ВСУ попытались обстрелять территорию у Запорожской АЭС – произошло возгорание сухостоя
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПожар возле ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики попытались обстрелять территорию вблизи Запорожской атомной электростанции, в результате произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники МЧС. По словам губернатора, никакой угрозы нет, станция работает в обычном режиме.
"Ситуация полностью контролируемая и не несет никаких последствий для станции и жителей. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", - добавил Балицкий.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее сообщила о том, что атаки украинских боевиков на станцию участились, достигая практически ежедневной интенсивности. По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку на станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
