https://crimea.ria.ru/20250725/dron-atakoval-zaporozhskuyu-aes--est-povrezhdeniya-1148219472.html

Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

Беспилотник ВСУ атаковал стоянку автомобилей на территории Запорожской атомной электростанции. В результате повреждены семь машин, есть возгорания на... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T12:09

2025-07-25T12:09

2025-07-25T12:09

заэс (запорожская атомная электростанция)

беспилотник (бпла, дрон)

запорожская область

обстрелы всу

атаки всу

новости

новые регионы россии

аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал стоянку автомобилей на территории Запорожской атомной электростанции. В результате повреждены семь машин, есть возгорания на прилегающей территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Кроме того, после взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой. Персонал станции не пострадал, уточнили в пресс-службе."Для ликвидации последствий атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена", – добавили в сообщении.ВСУ целенаправленно бьют по территории рядом с ЗАЭС. 14 июля под удар попал уникальный тренажерный центр станции. Беспилотники упали на расстоянии около 300 метров от первого энергоблока.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуИз-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияЭлектроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, обстрелы всу, атаки всу, новости, новые регионы россии, аэс