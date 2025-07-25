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Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
Беспилотник ВСУ атаковал стоянку автомобилей на территории Запорожской атомной электростанции. В результате повреждены семь машин, есть возгорания на... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T12:09
2025-07-25T12:09
заэс (запорожская атомная электростанция)
беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
обстрелы всу
атаки всу
новости
новые регионы россии
аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал стоянку автомобилей на территории Запорожской атомной электростанции. В результате повреждены семь машин, есть возгорания на прилегающей территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Кроме того, после взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой. Персонал станции не пострадал, уточнили в пресс-службе."Для ликвидации последствий атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена", – добавили в сообщении.ВСУ целенаправленно бьют по территории рядом с ЗАЭС. 14 июля под удар попал уникальный тренажерный центр станции. Беспилотники упали на расстоянии около 300 метров от первого энергоблока.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практикуИз-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияЭлектроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, обстрелы всу, атаки всу, новости, новые регионы россии, аэс
Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

Взрыв и пожар произошли на стоянке у Запорожской АЭС после атаки беспилотника

12:09 25.07.2025
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе
Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал стоянку автомобилей на территории Запорожской атомной электростанции. В результате повреждены семь машин, есть возгорания на прилегающей территории. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.

"Беспилотник сбросил боеприпас на автомобильную стоянку возле пожарной части Запорожской АЭС. Повреждены семь гражданских автомобилей, припаркованных на стоянке", – сказано в сообщении.

Кроме того, после взрыва загорелась сухая растительность на прилегающей территории рядом с теплотрассой.
Персонал станции не пострадал, уточнили в пресс-службе.
"Для ликвидации последствий атаки на место сразу же выехали аварийно-спасательные подразделения МЧС. Запорожская АЭС продолжает работать в штатном режиме. Безопасность основных объектов станции не нарушена", – добавили в сообщении.
ВСУ целенаправленно бьют по территории рядом с ЗАЭС. 14 июля под удар попал уникальный тренажерный центр станции. Беспилотники упали на расстоянии около 300 метров от первого энергоблока.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Беспилотник (БПЛА, дрон)Запорожская областьОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовостиНовые регионы РоссииАЭС
 
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