https://crimea.ria.ru/20250709/20-studentov-iz-kryma-priekhali-na-zaporozhskuyu-aes-na-praktiku-1147829293.html

20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику

20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику - РИА Новости Крым, 09.07.2025

20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику

Первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Об... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T21:43

2025-07-09T21:43

2025-07-09T21:20

заэс (запорожская атомная электростанция)

севастопольский государственный университет (севгу)

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.Для севастопольцев организовали обучающие курсы, встречи с руководителями и практику на полигоне по пожарной безопасности. Первые практические задания студенты выполнят в лабораториях учебно-тренировочного центра."Текущие условия не позволяют проводить практику на реальном рабочем месте, поэтому обучение идет в УТЦ, где условия максимально приближены к производству", – пояснил директор АЭС Юрий Черничук.Так, практика на станции станет вводным курсом в работе предприятия, считает начальник УТЦ Валерий Мартынюк. Он отметил, что на пятом курсе лишь двое студентов, но у всех уже есть договоры с Запорожской АЭС."Сегодня мы встретили будущих коллег, закладывающих основу своего профессионализма уже сейчас", – заявил специалист ЗАЭС.Ранее сообщалось, что в Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу "Севастопольский приборостроительный институт". В его составе будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"Какие специальности выбирают абитуриенты в КрымуВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета

заэс (запорожская атомная электростанция)

севастополь

запорожская область

новые регионы россии

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости севастополя, запорожская область, новые регионы россии, крым, новости крыма