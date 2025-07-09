https://crimea.ria.ru/20250709/20-studentov-iz-kryma-priekhali-na-zaporozhskuyu-aes-na-praktiku-1147829293.html
20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику
20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику - РИА Новости Крым, 09.07.2025
20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику
Первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Об... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T21:43
2025-07-09T21:43
2025-07-09T21:20
заэс (запорожская атомная электростанция)
севастопольский государственный университет (севгу)
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.Для севастопольцев организовали обучающие курсы, встречи с руководителями и практику на полигоне по пожарной безопасности. Первые практические задания студенты выполнят в лабораториях учебно-тренировочного центра."Текущие условия не позволяют проводить практику на реальном рабочем месте, поэтому обучение идет в УТЦ, где условия максимально приближены к производству", – пояснил директор АЭС Юрий Черничук.Так, практика на станции станет вводным курсом в работе предприятия, считает начальник УТЦ Валерий Мартынюк. Он отметил, что на пятом курсе лишь двое студентов, но у всех уже есть договоры с Запорожской АЭС."Сегодня мы встретили будущих коллег, закладывающих основу своего профессионализма уже сейчас", – заявил специалист ЗАЭС.Ранее сообщалось, что в Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу "Севастопольский приборостроительный институт". В его составе будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе возрождают знаменитую "приборку"Какие специальности выбирают абитуриенты в КрымуВТБ поддержит образовательные инициативы Севастопольского госуниверситета
заэс (запорожская атомная электростанция)
севастополь
запорожская область
новые регионы россии
крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), севастопольский государственный университет (севгу), севастополь, новости севастополя, запорожская область, новые регионы россии, крым, новости крыма
20 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику
На Запорожскую АЭС прибыли первые 20 студентов из Крыма на практику
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Первые 20 студентов-практикантов из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессии атомщиков. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗАЭС.
"Студенты разных специальностей приехали познакомиться с работой АЭС и сделать шаг к будущей профессии атомщиков на Запорожской станции", – сказано в сообщении.
Для севастопольцев организовали обучающие курсы, встречи с руководителями и практику на полигоне по пожарной безопасности. Первые практические задания студенты выполнят в лабораториях учебно-тренировочного центра.
"Текущие условия не позволяют проводить практику на реальном рабочем месте, поэтому обучение идет в УТЦ, где условия максимально приближены к производству", – пояснил директор АЭС Юрий Черничук.
Так, практика на станции станет вводным курсом в работе предприятия, считает начальник УТЦ Валерий Мартынюк. Он отметил, что на пятом курсе лишь двое студентов, но у всех уже есть договоры с Запорожской АЭС.
"Сегодня мы встретили будущих коллег, закладывающих основу своего профессионализма уже сейчас", – заявил специалист ЗАЭС.
Ранее сообщалось
, что в Севастопольском государственном университете создали высшую технологическую школу "Севастопольский приборостроительный институт". В его составе будут работать научно-исследовательский институт "Интеллектуального приборостроения и робототехники", факультет информационных технологий, а также инженерный факультет.
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