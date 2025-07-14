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Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС

Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭС

ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции тремя беспилотниками. Под удар попал уникальный тренажерный центр. Дроны упали на расстоянии около... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T08:32

2025-07-14T08:32

2025-07-14T08:32

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции тремя беспилотниками. Под удар попал уникальный тренажерный центр. Дроны упали на расстоянии около 300 метров от первого энергоблока. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале станции.Удар был нанесен на расстоянии примерно 250-300 метров от первого энергоблока станции. При этом возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были, добавили в пресс-службе АЭС."Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба и детальный анализ обстоятельств инцидента. Работа Запорожской АЭС продолжается в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности", – уточнили на станции.Безопасность эксплуатации станции обеспечена, добавили в администрации станции. Подобные действия являются формой психологического воздействия на людей, уверены специалисты.Киевский режим неоднократно атаковал ЗАЭС. 27 июня стало известно, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Электроснабжение Запорожской АЭС восстановленоИз-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияПочему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, обстрелы всу, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), атомная энергетика, безопасность, новости сво, происшествия, новости