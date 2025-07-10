https://crimea.ria.ru/20250710/iz-za-priletov-v-energodare-proizoshlo-tri-vozgoraniya-1147847638.html
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
Три возгорания из-за прилетов зафиксированы в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T11:54
2025-07-10T11:54
2025-07-10T11:59
энергодар
новости
атомная энергетика
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Три возгорания из-за прилетов зафиксированы в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил мэр Максим Пухов.И призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.В июне после ракетного удара киевских боевиков была разрушена линия электропередачи на Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУУкраинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара
энергодар
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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РИА Новости Крым
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энергодар, новости, атомная энергетика, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания
11:54 10.07.2025 (обновлено: 11:59 10.07.2025)