https://crimea.ria.ru/20250710/iz-za-priletov-v-energodare-proizoshlo-tri-vozgoraniya-1147847638.html

Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания

Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгорания

Три возгорания из-за прилетов зафиксированы в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T11:54

2025-07-10T11:54

2025-07-10T11:59

энергодар

новости

атомная энергетика

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Три возгорания из-за прилетов зафиксированы в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщил мэр Максим Пухов.И призвал жителей быть предельно осторожными с огнем на открытых территориях и сообщать о возгораниях по экстренным номерам.В июне после ракетного удара киевских боевиков была разрушена линия электропередачи на Энергодар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСВ Запорожской области отражают массированную атаку дронов ВСУУкраинец получил 25 лет колонии за покушение на главу Энергодара

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, новости, атомная энергетика, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу