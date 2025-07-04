https://crimea.ria.ru/20250704/elektrosnabzhenie-zaporozhskoy-aes-vosstanovleno-1147725004.html

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2025

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.07.2025

2025-07-04T21:56

2025-07-04T21:56

2025-07-04T21:56

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

отключение электроэнергии

новости

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию.По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, отключение электроэнергии, новости, запорожская область