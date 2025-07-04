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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2025
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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено - РИА Новости Крым, 04.07.2025
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.07.2025
2025-07-04T21:56
2025-07-04T21:56
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
отключение электроэнергии
новости
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции.Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию.По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, отключение электроэнергии, новости, запорожская область
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии 750 кВ "Днепровская" восстановлено - станция

21:56 04.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию.
"Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьОтключение электроэнергииНовостиЗапорожская область
 
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