"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
На ЗАЭС назвали ситуацию вокруг станции критической
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.
"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. И это - тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры, отметила специалист.
Яшина напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают в том числе и сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия обстрелов.
29 июля на станции заявили, что появляющаяся информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.
Ранее сообщалось, что студенты-практиканты из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессией атомщиков.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
