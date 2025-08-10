Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250810/situatsiya-kriticheskaya-kiev-ezhednevno-obstrelivaet-zaporozhskuyu-aes-1148621901.html
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 10.08.2025
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.

"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. И это - тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры, отметила специалист.

Яшина напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают в том числе и сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия обстрелов.

29 июля на станции заявили, что появляющаяся информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.

Ранее сообщалось, что студенты-практиканты из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессией атомщиков.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
РИА Новости Крым
2025
Новости
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС

12:27 10.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.
"Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки", - сказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. И это - тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры, отметила специалист.
Яшина напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают в том числе и сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия обстрелов.
29 июля на станции заявили, что появляющаяся информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.
Ранее сообщалось, что студенты-практиканты из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессией атомщиков.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.
