"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС

На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной станции (ЗАЭС) обеспокоены участившимися атаками украинских БПЛА. Об этом пишет РИА Новости.По ее словам, постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. И это - тревожный признак, представляющий прямую угрозу для всего персонала и инфраструктуры, отметила специалист.Яшина напомнила, что в минувшую субботу в результате одной из атак погиб мирный житель. Под огонь попадают в том числе и сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия обстрелов.29 июля на станции заявили, что появляющаяся информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.Ранее сообщалось, что студенты-практиканты из Севастопольского государственного университета прибыли на Запорожскую АЭС для знакомства с будущей профессией атомщиков.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за прилетов в Энергодаре произошло три возгоранияБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСДрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения

