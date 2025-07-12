https://crimea.ria.ru/20250712/elektrosnabzhenie-v-zaporozhskoy-oblasti-stabilizirovali-1147908084.html

Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали

Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали

Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T22:43

2025-07-12T22:43

2025-07-12T22:43

запорожская область

евгений балицкий

новые регионы россии

новости

жкх

общество

погода

электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, новости, жкх, общество, погода, электросети