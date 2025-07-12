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Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T22:43
2025-07-12T22:43
2025-07-12T22:43
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
жкх
общество
погода
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, новости, жкх, общество, погода, электросети
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение - губернатор