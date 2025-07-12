Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250712/elektrosnabzhenie-v-zaporozhskoy-oblasti-stabilizirovali-1147908084.html
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T22:43
2025-07-12T22:43
запорожская область
евгений балицкий
новые регионы россии
новости
жкх
общество
погода
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650877_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_9e8eb1c9745dbbb6dcc9c05cfa323099.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110165/08/1101650877_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_0ddaf4d0fb6917d7eeaadf1e8d54bdad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, новые регионы россии, новости, жкх, общество, погода, электросети
Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали

В Запорожской области стабилизировали электроснабжение - губернатор

22:43 12.07.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВысоковольтные линии электропередач
Высоковольтные линии электропередач - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Подача электроснабжения и воды жителям Запорожской области стабилизирована. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее в связи с высокой температурой воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. Вынужденные отключения света и воды затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.
"В системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок, электроснабжение стабилизировано. Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов", - написал он в своем Telegram-канале.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийНовые регионы РоссииНовостиЖКХОбществоПогодаЭлектросети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму в воскресенье прольются дожди
00:00Какой сегодня праздник: 13 июля
22:43Электроснабжение в Запорожской области стабилизировали
22:14Крупный пожар под Симферополем и новые пошлины Трампа – главное
22:00Зачем Польша угрожает НАТО закрыть хаб для поставок оружия Украине
21:42Ветеран ВСУ вернула Зеленскому все свои награды
21:24Вертолеты и тяжелая техника тушат пожар под Симферополем – видео
21:14Крымский мост – обстановка к вечеру субботы
20:54На трассе Симферополь-Алушта перевернулось авто – движение затруднено
20:36Лесной пожар под Симферополем – что известно к этому часу
20:01Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды
19:49Площадь пожара под Симферополем выросла до 40 гектаров – МЧС
19:34Пожар под Симферополем: на помощь выдвинулись огнеборцы из Севастополя
19:15Трамп вводит новые пошлины на товары из Евросоюза
19:02Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
18:41Жила в пещере с детьми: в Индии спасена россиянка
18:29Активность Солнца в июле выросла в три раза
18:07Сильный пожар под Симферополем – прокуратура взяла ситуацию на контроль
17:45Под Симферополем горит 21 гектар леса и сухой растительности
17:35"Выпил стакан виски и пришла полиция": виновник ДТП в Москве арестован
Лента новостейМолния