https://crimea.ria.ru/20250712/kriticheskie-peregruzki-zaporozhskaya-oblast-ostalas-bez-sveta-i-vody-1147903783.html

Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды

Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды

Часть Запорожской области осталась без электро- и водоснабжения. Это связано с критическими перегрузками оборудования из-за сильной жары, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T20:01

2025-07-12T20:01

2025-07-12T20:01

запорожская область

евгений балицкий

погода

энергетика

новые регионы россии

общество

жкх

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138909688_67:0:1212:644_1920x0_80_0_0_5f9bd763f0cfab7a9c4ce4ea832156fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области осталась без электро- и водоснабжения. Это связано с критическими перегрузками оборудования из-за сильной жары, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, а также Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.Балицкий подчеркнул, что бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричестваЖара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходныеВ Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, погода, энергетика, новые регионы россии, общество, жкх, новости