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Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды
Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды
Часть Запорожской области осталась без электро- и водоснабжения. Это связано с критическими перегрузками оборудования из-за сильной жары, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T20:01
2025-07-12T20:01
2025-07-12T20:01
запорожская область
евгений балицкий
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области осталась без электро- и водоснабжения. Это связано с критическими перегрузками оборудования из-за сильной жары, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий отметил, что отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, а также Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.Балицкий подчеркнул, что бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Масштабное отключение света в Крыму – где и почему нет электричестваЖара выше нормы и дожди – прогноз погоды для Крыма на выходныеВ Симферополе побит температурный рекорд – ждать ли похолодания
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запорожская область, евгений балицкий, погода, энергетика, новые регионы россии, общество, жкх, новости
Критические перегрузки: Запорожская область осталась без света и воды
В Запорожской области из-за жары шесть округов остались без света и воды – Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Часть Запорожской области осталась без электро- и водоснабжения. Это связано с критическими перегрузками оборудования из-за сильной жары, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети, проводятся работы по переводу нагрузок", – сказано в сообщении.
Балицкий отметил, что отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, а также Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.
"Для того чтобы предотвратить полное повреждение оборудования на объектах водоснабжения, которое может произойти из-за нестабильного электроснабжения и частых перепадов напряжения, в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах приостановлена подача воды потребителям до стабилизации ситуации с электроснабжением", - добавил он.
Балицкий подчеркнул, что бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам в усиленном режиме.
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