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ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области
ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.06.2025
ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области
ВСУ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов повреждены, часть региона осталась без счета... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T23:31
2025-06-24T23:31
2025-06-24T23:31
новости
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
евгений балицкий
энергетика
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов повреждены, часть региона осталась без счета. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, бригады энергетиков оперативно прибыли на место и уже приступили к восстановительным работам. "Специалисты работают в усиленном режиме", – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе, есть жертвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины
запорожская область
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РИА Новости Крым
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новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, энергетика, отключение электроэнергии
ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области
ВСУ ударили по энергетическим объектам в Запорожской области - регион частично без света