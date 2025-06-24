https://crimea.ria.ru/20250624/vsu-udarili-po-energoobektam-v-zaporozhskoy-oblasti-1147472945.html

ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области

ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области - РИА Новости Крым, 24.06.2025

ВСУ ударили по энергообъектам в Запорожской области

ВСУ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов повреждены, часть региона осталась без счета... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T23:31

2025-06-24T23:31

2025-06-24T23:31

новости

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

евгений балицкий

энергетика

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов повреждены, часть региона осталась без счета. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его словам, бригады энергетиков оперативно прибыли на место и уже приступили к восстановительным работам. "Специалисты работают в усиленном режиме", – отметил глава региона.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали коммунальщиков в Донбассе, есть жертвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской области ВСУ ударили дроном по машине в Белгородской области – есть погибший Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), евгений балицкий, энергетика, отключение электроэнергии